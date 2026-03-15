3 chị em tuyển thủ vật Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh cùng giành HCV giải vô địch bãi biển quốc gia 2026

Giải vô địch vật bãi biển quốc gia 2026 đã khép lại với những trận đấu đạt chuyên môn cao, mang lại sự hấp dẫn chuyên môn.

VĐV Mỹ Trang thi đấu tại giải lần này ở Bắc Ninh. Ảnh: MỸ TRANG

“Các trận đấu của giải đã diễn ra với chuyên môn cao. Bộ phận chuyên môn cũng kiểm tra được thành tích của những tuyển thủ vật từ đó tiếp tục chuẩn bị hướng tới tham dự một số giải vật bãi biển quốc tế trong thời gian tới”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức cho biết.

Năm nay trên sân đấu tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh), giới chuyên môn tiếp tục chứng kiến ưu thế của các tuyển thủ quốc gia. Trong đó, 3 gương mặt của vật nữ Huế là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Mỹ Trang đã thi đấu và cùng giành được HCV. Tại giải, Mỹ Hạnh vô địch hạng cân 65kg nữ, Mỹ Trang vô địch hạng cân 60kg nữ còn Mỹ Linh chiến thắng tại nội dung 55kg nữ. 3 tuyển thủ trên là chị em ruột đã nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ khi cùng giành HCV ở SEA Games 33-2025.

Tại giải đấu, Ban tổ chức đã tiến hành tranh tài nhóm nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch trẻ. Đối với vô địch trẻ, các VĐV đã thi đấu nhóm tuổi U15 với các hạng đấu từ 40kg tới 80kg dành cho nam và từ 30kg tới 75kg đối với nữ. Tại nhóm tuổi U17, VĐV nam tranh tài hạng cân từ 45kg tới 90kg trong khi VĐV nữ góp mặt ở các hạng cân từ 35kg tới 75kg.

Dành cho thi đấu hệ vô địch, giải đã tổ chức tranh tài 9 nội dung gồm 50-55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, trên 90kg dành cho nam. Đối với nữ, các hạng cân tổ chức gồm 40-45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg và trên 80kg.

Chung cuộc đối với vật bãi biển nam, đơn vị Hà Nội giữ vị trí số 1, hạng nhì là Quân đội và hạng ba là Hải Phòng. Ở vật bãi biển nữ, đội Bắc Ninh xếp nhất, hạng nhì là Thanh Hóa và hạng ba là Huế.

MINH CHIẾN