Bước ngoặt sự nghiệp của golfer Nguyễn Anh Minh

Nam tuyển thủ của đội tuyển golf Việt Nam có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi sẽ chuyển tới gia nhập đội golf Đại học Arizona State (Sun Devils) từ mùa giải 2026/2027.

Golfer Nguyễn Anh Minh có mùa giải xuất sắc tại Mỹ năm nay và sẽ gia nhập đội Đại học Arizona State (Sun Devils) vào năm sau. Ảnh:: OREGONSTATEUNIVERSITY

Nguyễn Anh Minh hiện đang học tập và thi đấu cho đội golf Đại học Oregon (Oregon State University). Tuy nhiên, Anh Minh sẽ chuyển tới đội golf Đại học Arizona State (Sun Devils) từ mùa giải 2026/2027 để phát triển tốt hơn chuyên môn.

Mùa giải thi đấu golf Đại học chuyên nghiệp tại Mỹ - NCAA năm nay, Nguyễn Anh Minh đã thể hiện được chuyên môn tốt và giành nhiều kết quả giá trị với đội golf Đại học Oregon. Minh chứng cụ thể là Hiệp hội Huấn luyện viên golf Mỹ (GCAA) vinh danh Nguyễn Anh Minh là Tân binh xuất sắc toàn nước Mỹ (Freshman All-America). Ngoài ra, Nguyễn Anh Minh góp mặt trong Đội hình tiêu biểu khu vực miền Tây (All-West Region).

Anh Minh đã kết thúc mùa giải với vị trí 33 trên bảng xếp hạng Clippd và được lựa chọn vào đội tuyển Arnold Palmer Cup. Điều này cũng ghi nhận lần đầu tiên golf Việt Nam có 1 đại diện được góp mặt giải đấu này.

Giới chuyên môn đánh giá, việc Nguyễn Anh Minh gia nhập đội golf Đại học Arizona State (Sun Devils) từ mùa giải 2026/2027 sẽ là bước ngoặt có giá trị chuyên môn bởi đây là đội golf đã phát triển nhiều tài năng golf của Mỹ thành danh trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Năm nay, Nguyễn Anh Minh là 1 trong 10 golf thủ đã được đội tuyển golf Việt Nam lựa chọn vào danh sách chuẩn bị cho ASIAD 20. Xét về sự nghiệp thi đấu, Anh Minh đã và đang là tuyển thủ có nhiều thành tích quốc tế nhất cùng đội tuyển golf Việt Nam. Golf thủ đã liên tiếp có huy chương ở 2 kỳ SEA Games 32-2023 và SEA Games 33-2025. Tại Thái Lan năm ngoái, Anh Minh đã có HCB cá nhân và HCĐ đồng đội.

Năm nay, đội tuyển golf Việt Nam hướng tới mục tiêu sẽ nỗ lực đạt kết quả tốt nhất tại ASIAD 20 và các golf thủ có phong độ tốt nhất sẽ được trao suất tới Nhật Bản trong tháng 9.

MINH CHIẾN