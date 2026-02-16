Golfer Nguyễn Anh Minh sẽ thi đấu trong ngày mùng 1 Tết

Golfer Nguyễn Anh Minh sẽ tiếp tục ra sân đấu tranh tài cho đội golf Đại học Oregon (Oregon State University) của mình.

Nguyễn Anh Minh sẽ thi đấu ở Mỹ trong thời điểm Tết năm mới 2026 tại Việt Nam. Ảnh: OREGON STATE UNIVERSITY

Theo chương trình thi đấu, golf thủ Nguyễn Anh Minh sẽ là thành viên của đội golf Đại học Oregon bước vào tranh tài giải The Prestige 2026 (Mỹ) từ ngày 16-2 tới 18-2 theo giờ địa phương. Giải đấu được tổ chức thuộc hệ thống NCAA, dành cho 24 đội Đại học ở khu vực bờ Tây của Mỹ. Với việc chênh lệch thời gian giữa Mỹ và Việt Nam, khi Nguyễn Anh Minh ra thi đấu chính thức là mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026 tại quê nhà.

Nguyễn Anh Minh là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Oregon (Mỹ). Nam tuyển thủ của đội tuyển golf Việt Nam đã được trao suất góp mặt đội golf nơi mình đang học tập và bắt đầu thi đấu thời gian qua. Cách đây chưa lâu, Nguyễn Anh Minh lần đầu thi đấu golf cho Đại học Oregon trong giải Amer Ari Invitational 2026 ở Hawaii (Mỹ).

Trong giải Amer Ari Invitational 2026, Nguyễn Anh Minh lập kỷ lục cá nhân với số điểm -17 và đứng hạng T5 cá nhân trên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên, Nguyễn ANh Minh đạt được số điểm trên khi thi đấu tại Mỹ.

Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư nam thế giới vừa công bố, Nguyễn Anh Minh đã tăng 8 tậc, vươn lên hạng 41 thế giới.

Năm nay, golf Việt Nam sẽ tham dự một số giải quốc tế quan trọng và dựa trên chương trình học tập, tập luyện của Anh Minh tại Mỹ, đội tuyển golf Việt Nam thực hiện sự chuẩn bị cho golfer này.

MINH CHIẾN