Olympic mùa Đông 2026: Mikhail Shaidorov giành tấm HCV lịch sử cho Kazakhstan

Ngồi trên ghế nóng dẫn đầu bảng điểm, Mikhail Shaidorov đã chứng kiến ​​từng đối thủ vấp ngã, mỗi sai lầm càng làm tăng thêm cảm giác về một cú lật ngược tình thế đang diễn ra, rồi nhận ra rằng là tấm HCV Olympic đang dần chuyển dịch, rõ ràng là về phía của anh...

Shaidorov khoe tấm HCV lịch sử

VĐV 21 tuổi người Kazakhstan vừa có màn trình diễn xuất sắc nhất ở trong sự nghiệp, giành ngôi vô địch trượt băng nghệ thuật nam tại Olympic mùa Đông - Milano Cortina 2026, một cú lật ngược tình thế ngoạn mục trong sự kiện nhiều người tin rằng đã gần như được định đoạt!

Trượt băng trên nền nhạc opera-pop hiện đại “Diva Dance” của bộ phim “The Fifth Element” hồi năm 1997 (là phim “Nhân tố thứ 5” do Bruce Willis và Milla Jovovich đóng), Shaidorov đã ghi 198,64 điểm, đạt tổng điểm 291,58 - cuối cùng là giành được tấm HCV đẳng cấp Olympic.

VĐV người Mỹ - anh Ilia Malinin vốn hoàn toàn thống trị nội dung thi đấu này trong suốt hơn 2 năm vừa qua, bao gồm cả Giải vô địch thế giới hồi năm ngoái, nơi mà anh đã đánh bại người giành HCB là Shaidorov - với cách biệt hơn 30 điểm. Nhưng Shaidorov, người bắt đầu đêm thi ở vị trí thứ 5, mở màn với tổ hợp 3 cú nhảy Axel và 4 cú nhảy Salchow ngoạn mục.

“Tôi đã lên kế hoạch cho phần thi này ngay cả trước Thế vận hội, đối với tôi điều quan trọng là phải tận hưởng những gì mình đang làm và cả thể hiện một màn trình diễn trượt băng nghệ thuật tốt, thể hiện những gì tôi đã học được trong suốt những năm qua”, anh cho biết.

“Tổ hợp đầu tiên là động tác sở trường của tôi, và thật không may là, trong một vài cuộc thi trước đây, tôi đã không thể thực hiện nó một cách trọn vẹn, nhưng tối nay mọi thứ đã lại rất thuận lợi”, chàng trai 21 tuổi quê ở Almaty và có tên thân mật là Misha hào hứng chia sẻ.

Từ đó trở đi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi điểm số của Shaidorov tăng lên, định hình lại kỳ vọng và đưa anh vào cuộc đua giành huy chương. Và rồi, anh đã chứng kiến ​​lần lượt Daniel Grassl của Ý, Adam Siao Him Fa của Pháp, Yuma Kagiyama của Nhật Bản, và sau đó là... chính Malinin mắc phải sai lầm. Malinin đã ôm chúc mừng Shaidorov, người vẫn còn ngỡ ngàng trước chiến thắng bất ngờ.

“Tôi đã nói với Malinin rằng đối với tôi, việc được cùng trượt băng với anh ấy là điều không thể tin được”, Shaidorov nói, “Khi xem Ilia trượt băng, tôi ngạc nhiên vì thường anh ấy trượt băng rất xuất sắc và anh ấy đã thể hiện điều đó suốt mùa giải. Nhưng băng rất trơn, tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra với anh ấy”.

Tấm HCV Olympic của Shaidorov mang một ý nghĩa tình cảm rất sâu sắc đối với Kazakhstan, không chỉ là huy chương đầu tiên của quốc gia này tại kỳ Thế vận hội, mà còn là tấm huy chương thứ 2 ở trong lịch sử trượt băng nghệ thuật Olympic của quốc gia khoảng 20 triệu dân này.

Denis Ten là người tiên phong của đất nước Trung Á - ở trong môn trượt băng nghệ thuật này, anh giành tấm HCĐ Olympic trân quý hồi năm 2014, nhưng bi kịch thay, anh đã bị 2 tên cướp đâm chết vào năm 2018 tại một bãi đậu xe ở Almaty. Khi qua đời, anh chỉ mới 25 tuổi.

Đó là một mất mát đã tàn phá cả thế giới trượt băng nói chung và để lại một cái khoảng trống lớn lao trong bản sắc thể thao của Kazakhstan nói riêng. “Tôi nghĩ Denis Ten ảnh hưởng không chỉ đến tôi mà còn đến tất cả các VĐV trượt băng nghệ thuật ở Kazakhstan”, Shaidorov nói.

“Anh ấy đã mở ra cánh cửa cho rất - rất nhiều VĐV trượt băng nghệ thuật của Kazakhstan, trong đó có tôi, và tôi hy vọng rằng là, tấm HCV này sẽ lại mở ra những cánh cửa mới cho các thế hệ trẻ em Kazakhstan tiếp theo, những người sẽ biết rằng bầu trời là giới hạn”, Shaidorov xúc động cho biết.

Chiến thắng của Shaidorov vừa là một bước đột phá trong thể thao, vừa là sự tiếp nối đầy xúc động di sản mà Ten chưa kịp hoàn thành.

Đ.Hg.