Olympic mùa Đông 2026: Đoạn kết buồn của “Nữ hoàng băng tuyết” Lindsey Vonn!

Nỗ lực giành HCV Olympic môn trượt tuyết đổ dốc của nữ VĐV người Mỹ - cô Lindsey Vonn, dù đã bị đứt dây chằng chéo trước, chỉ kéo dài chưa đầy 20 giây vào tối Chủ nhật. Ngôi sao 41 tuổi người Mỹ gặp phải một tai nạn kinh hoàng ngay từ đầu phần thi của mình.

Cú trượt ngã của Vonn

Vonn, người rất nỗ lực để có mặt ở vạch xuất phát - bất chấp là bị chấn thương đầu gối, đã “chiếm sóng” ở trong những ngày khai màn của Thế vận hội mùa Đông - Milano Cortina 2026, để rồi đã phải chứng kiến tham vọng đầy hy vọng của mình kết thúc trong đau đớn tột cùng

Cô dường như là đã va vào cổng thứ 4 bằng vai và mất kiểm soát, lao ra khỏi đường đua với tốc độ cao trước khi nằm gục xuống. Tiếng hét của Vonn có thể được nghe thấy rất rõ ở trên truyền hình, người hâm mộ và đồng đội chỉ biết kinh hãi nín thở - trước khi một sự im lặng chết người bao trùm khu vực đích đến ở cuối đường đua Olimpia delle Tofane.

Cô được bao quanh bởi một số nhân viên y tế và quan chức ngay trước khi một chiếc trực thăng cấp cứu màu vàng bay đến, cô được đưa ra khỏi đường đua trên một chiếc cáng màu cam... Chiếc trực thăng đã đưa Vonn đến với Bệnh viện Codivilla Putti ở Cortina để kiểm tra y tế.

Đồng đội của cô - Breezy Johnson, Nhà vô địch thế giới, người thiết lập kỷ lục thành tích nhanh nhất, đã che mắt và quay mặt đi khi trực thăng được gọi đến. Và khi nó cất cánh hướng về phía Cortina, khán giả đã vỗ tay. Mọi người đều hy vọng Nữ hoàng băng tuyết sẽ ổn.

Vonn, Nhà vô địch trượt tuyết đổ dốc hồi năm 2010, đã từng hy vọng trở thành VĐV trượt tuyết Alpine lớn tuổi nhất từng giành huy chương tại Olympic mùa Đông sau khi xuất sắc giành chiến thắng ở 2 cuộc tranh tài đấu trường World Cup năm nay. Để rồi đây là kết buồn.

Vụ tai nạn của nữ VĐV người Mỹ đã gây chấn động khắp ngày thi đấu thứ 2 của Thế vận hội ở trên đất Ý. Người đồng đội khác của Vonn - là Bryce Bennett, đang theo dõi tại quảng trường của thị trấn Bormio, đã vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cú ngã mang tính bi kịch!

“Rõ ràng là điều này thật đáng tiếc. Rủi ro khi trượt dốc rất cao và... Mọi người thường làm cho mọi việc trông dễ dàng khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, để rồi bạn sẽ thấy nó có thể nhanh chóng chuyển biến xấu như thế nào. Chân phải của cô ấy trông không được tốt lắm, nhưng chúng ta hãy chờ xem”.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì mới mẻ về tình trạng của Vonn. Chủ tịch FIS, ông Johan Eliasch, bày tỏ suy nghĩ của mình về vụ tai nạn: “Thật bi thảm, nhưng đó là môn trượt tuyết, phải không? Và tôi chỉ có thể nói là, cảm ơn vì những gì cô ấy đã làm cho môn thể thao của chúng ta!”.

“Bởi vì cuộc đua này đã trở thành tâm điểm của Thế vận hội và đã đưa môn thể thao của chúng ta lên tầm cao nhất có thể. Tôi hy vọng là cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục và sớm trở lại đường đua. Nhiều người sẽ nói rằng cô ấy không nên thi đấu hôm nay với loại chấn thương như vậy”.

Màn trình diễn ngắn ngủi của Vonn

