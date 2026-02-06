Nguyễn Thị Oanh không giành được huy chương cự ly 1.500m tại giải châu Á trong nhà 2026

Nguyễn Thị Oanh đã được kỳ vọng có thành tích huy chương giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 đang tổ chức ở Trung Quốc, nhưng không thành công.

Nguyễn Thị Oanh lỡ cơ hội giành huy chương nội dung 1.500m tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh là đại diện của Việt Nam tham dự chung kết 1.500m nữ tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 tổ chức tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 6-2.

Chiều tối chung kết của nội dung, 10 VĐV đã tham dự. Duy nhất, Nguyễn Thị Oanh là đại diện của Việt Nam. Các VĐV còn lại là của điền kinh Nhật Bản, Trung Quốc, Kazakhstan, Singapore, Uzbekistan, Sri Lanka…

Nguyễn Thị Oanh đã xuất phát với sự quyết tâm cao nhất. Cô tập trung sớm tăng tốc để có mặt trong nhóm đầu. Dù vậy, các đối thủ đều là những người có tốc độ tốt, qua đó Nguyễn Thị Oanh không thể có được sự chiếm lĩnh của mình. Kết thúc thi đấu, Nguyễn Thị Oanh về đích hạng 7 với kết quả 4’27”53. Đây là chỉ số chưa hiệu quả của Nguyễn Thị Oanh. Năm ngoái, cô có kết quả cá nhân tốt nhất trên đường chạy 1.500m là 4’20”00 còn thành tích tốt nhất của bản thân Nguyễn Thị Oanh từng đạt được là 4’12”30.

3 năm trước, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV nội dung 1.500m tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2023 khi đạt kết quả 4’15”55. Sau 3 năm, cô chưa thể có được kết quả như từng đạt được.

Tại nội dung 1.500m nữ của giải điền kinh châu Á trong nhà 2026, Nguyễn Thị Oanh và Tanui Jeruto (Kazakhstan) là 2 gương mặt lớn tuổi nhất khi cùng ở tuổi 31. Các VĐV còn lại đều nhỏ tuổi hơn Nguyễn Thị Oanh.

Giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của Nguyễn Thị Oanh trong năm nay. Sau SEA Games 33-2025, tuyển thủ đã được trở lại tập luyện ở Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Nguyễn Thị Oanh vẫn là VĐV hàng đầu của Việt Nam trên các nội dung đường dài của điền kinh. Tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Oanh đã không tham dự nội dung 1.500m. Cô từng giành HCV giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 nội dung 1.500m với kết quả 4’16”97. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh vẫn là VĐV giàu thành tích nhất ở cự ly 1.500m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam vào lúc này.

Tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2026, Nguyễn Thị Oanh còn thi đấu nội dung 3.000m nữ.

MINH CHIẾN