Tuyển thủ Quách Thị Lan trở lại đội hình tiếp sức 4x400m nữ

Nữ tuyển thủ Quách Thị Lan sẽ được xây dựng chuyên môn trở lại tập luyện cùng đội hình tiếp sức 4x400m nữ để hướng tới nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Quách Thị Lan chỉ thi đấu nội dung 400m rào tại SEA Games 33-2025, tuy nhiên cô được trở lại đội hình tiếp sức 4x400m trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu, Quách Thị Lan bắt đầu trở lại tập luyện cùng đội hình tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2026.

Quách Thị Lan đã tập luyện cùng các đồng đội nội dung 400m và 400m rào nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong năm 2025. Tuy nhiên khi đó, cô được xây dựng kế hoạch thi đấu tập trung cho nội dung 400m rào và không thi đấu tiếp sức 4x400m nữ. Tại SEA Games 33-2025, Quách Thị Lan đã giành HCV nội dung 400m rào nữ. Đây cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Quách Thị Lan trong các lần tham dự SEA Games ở sự nghiệp của mình.

Quách Thị Lan luôn là thành viên chủ lực của đội hình tiếp sức 4x400m nữ thời gian qua. Năm 2024, sau khi trở lại thi đấu từ án cấm doping, Quách Thị Lan đã góp mặt ở đội hình tiếp sức 4x400m nữ và giành HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 tổ chức tại Thái Lan. Tháng 5-2025, Quách Thị Lan đã tham dự tiếp sức 4x400m nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á. Khi đó, đội hình tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh đã đạt thông số 3’34”77 đã giành HCB. Dù vậy, đội hình này từng phá kỷ lục quốc gia với kết quả 3’30”81 khi giành ngôi vô địch ở giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024.

Trong chia sẻ của mình, tuyển thủ Quách Thị Lan từng bày tỏ: “Tôi vẫn tập trung tối đa vào nhiệm vụ chuyên môn được giao phó. Hiện tại, tinh thần của tôi rất tốt và quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong những giải đấu năm 2026”.

Ở SEA Games 33-2025, Quách Thị Lan cũng chia sẻ rằng đây là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Cô cũng tập trung làm các nhiệm vụ quốc gia ở năm 2026 trước khi hướng tới sự chuyển đổi của mình vào năm 2027.

Năm ngoái, đội hình tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam từng tập huấn tại Pháp để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Khi đó, Quách Thị Lan không tham gia tập huấn ở Pháp. Gương mặt trẻ Lê Thị Tuyết Mai là người thay thế cô khi thi đấu chính thức tiếp sức 4x400m nữ ở SEA Games 33-2025 và đội điền kinh Việt Nam giành HCV nội dung này.

Các gương mặt tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ quốc tế trọng tâm, trong đó có ASIAD 20. Điền kinh Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị tốt nhất chuyên môn để các tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ có thể đạt kết quả cao nhất tại Nhật Bản. Ngoài ra, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đang xây dựng kế hoạch thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 và giải điền kinh trong nhà châu Á 2026.

Hiện tại, Quách Thị Lan đang là tuyển thủ lớn tuổi nhất và nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình tập huấn năm 2026. Cô và đồng đội đã bắt đầu tập luyện từ đầu tháng 1 để chuẩn bị cho nhiệm vụ thi đấu ngay trong tháng 3.

MINH CHIẾN