Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà 2026

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt được chú ý nhất trong đội hình tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt giải vô địch châu Á trong nhà 2026.

Nguyễn Thị Oanh sẽ sang Trung Quốc tham dự giải điền kinh châu Á trong nhà 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chờ khởi đầu suôn sẻ

“Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đăng ký một số VĐV tham dự giải vô địch châu Á trong nhà 2026. Đây là giải quốc tế đầu tiên trong năm nay, vì thế chúng tôi rất hy vọng VĐV sẽ đạt được thành tích khởi đầu suôn sẻ. Tại giải, VĐV Nguyễn Thị Oanh là 1 trong những gương mặt sẽ thi đấu”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi.

Chia sẻ từ Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, các tuyển thủ đang tập luyện và giữ sự ổn định tinh thần. Giai đoạn hiện tại là đầu năm và thuộc chu kỳ đầu tiên chương trình tập huấn nên VĐV đang được tích lũy thể lực.

Lúc này, Nguyễn Thị Oanh là VĐV nhiều kinh nghiệm qua những lần từng thi đấu giải điền kinh châu Á trong nhà. Năm 2018, cô đã giành 2 HCĐ lần lượt ở nội dung 1.500m và 3.000m. Năm 2023, Nguyễn Thị Oanh giành kết quả giá trị là HCV nội dung 1.500m trên đường chạy trong nhà đã tổ chức ở Kazakhstan. Năm 2024, đội tuyển điền kinh Việt Nam không tham dự này do tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng khác. Bây giờ, chúng ta tiếp tục tìm cơ hội giành thành tích huy chương khi giải năm nay sẽ diễn ra ở Trung Quốc từ ngày 6 tới 8-2.

Theo đăng ký, Nguyễn Thị Oanh được Ban huấn luyện tin tưởng cử tranh tài cự ly 1.500m và 3.000m tại giải vô địch châu Á trong nhà 2026.

Tập trung cải thiện chỉ số thành tích

Oanh từng giành HCV tại giải điền kinh châu Á trong nhà năm 2023. Ảnh: AAA

Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành 3 HCV tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Cô tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật nữ tại Đại hội vừa qua.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn ở thực tế là các chỉ số thành tích mà Nguyễn Thị Oanh đạt để giành HCV trong 3 cự ly là chưa xuất sắc nhất. Tại SEA Games 33-2025, cô đạt kết quả 16’27”13 ở nội dung 5.000m, thành tích 34’27”93 tại nội dung 10.000m và thông số 10’13”74. Khi đạt phong độ tốt nhất, Nguyễn Thị Oanh từng có chỉ số 15’46”11 tại nội dung 5.000m (đang là kỷ lục quốc gia), hay kết quả 33’13”23 trong thi đấu 10.000m (kỷ lục quốc gia) và thành tích 9’43”83 tại cự ly 3.000m chướng ngại vật (kỷ lục quốc gia).

Năm 2026 xem là năm mà Nguyễn Thị Oanh tập trung cho nhiều mục tiêu chuyên môn quan trọng như ASIAD 20, Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Trên hết, nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam chắc chắn kỳ vọng cải thiện tốt hơn chỉ số thành tích tại các nội dung sở trường. Cô sẽ được chuẩn bị để hướng tới tham dự cho ASIAD 20. Oanh khát khao có thể chạm tay vào huy chương ở lần thi đấu năm nay tại Nhật Bản. Cô từng giành HCĐ tại ASIAD 18 trong thành tích tại nội dung 3.000m chướng ngại vật.

Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đã bước vào tuổi 30. Cô được đánh giá là một trong những VĐV có ý thức chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu mà đội tuyển điền kinh Việt Nam sở hữu. Nguyễn Thị Oanh chưa bao giờ từ bỏ khát vọng chinh phục thách thức chuyên môn. Nhưng rõ ràng, qua mỗi năm, khi tuổi tác lớn dần, Nguyễn Thị Oanh sẽ cần sự chuẩn bị rất kỹ về thể lực cho bản thân.

Chương trình thi đấu giải vô địch châu Á trong nhà 2026 được tính như sự khởi động của Oanh để đạt tinh thần tốt sẵn sàng tiếp tục tập trung nhiều giải đấu trọng tâm của mình.

Giải điền kinh châu Á trong nhà 2026 tổ chức tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ ngày 6 tới 8-2. Các nội dung được tổ chức thi đấu gồm 60m, 800m, 3.000m, nhảy cao, nhảy ba bước, tiếp sức 4x400m, ném lao, 60m rào, đẩy tạ, 400m, 1.500m, nhảy xa, 10 môn phối hợp (nam), 60m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 60m rào, nhảy cao, ném lao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, tiếp sức 4x400m, 7 môn phối hợp (nữ) và tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

MINH CHIẾN