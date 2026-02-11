Nội dung 42km của giải Marathon quốc gia sẽ được tính vào thành tích Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các VĐV thi đấu nội dung marathon – 42km nam, nữ trong giải Marathon quốc gia 2026 sẽ được tính kết quả vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Hoàng Thị Ngọc Hoa đang là đương kim vô địch quốc gia nội dung marathon - 42km nữ. Ảnh: VTM

“Chúng tôi đã tính toán và bộ phận chuyên môn đã được chấp nhận tính thành tích nội dung marathon – 42km nam, nữ trong chương trình thi đấu giải Marathon quốc gia 2026 vào kết quả Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Các đơn vị trong cả nước đã được nắm bắt điều này”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi ngày 11-2 cho biết.

Năm nay, giải Marathon quốc gia và cự ly dài 2026 dự kiến sẽ tranh tài cuối tháng 3 trên đường chạy tại Nha Trang (Khánh Hòa). Theo thông báo, chỉ có 2 nội dung gồm marathon – 42km nam và marathon 42-km nữ được tính thành tích vào chương trình tổng sắp kết quả môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Các nội dung còn lại của giải không được tính vào thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Môn điền kinh của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ thi đấu chính thức vào tháng 11 tại TPHCM. Dự kiến, chương trình tranh tài tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Cách đây 4 năm, nhà vô địch marathon – 42km nữ môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là Lê Thị Tuyết còn giành HCV marathon – 42km nam là Hoàng Nguyên Thanh. Hiện tại, các VĐV trên vẫn đang thi đấu và đạt được nhiều thành tích trong nước, quốc tế cho điền kinh Việt Nam.

Tại giải Marathon quốc gia và cự ly dài 2025, VĐV Hoàng Nguyên Thanh đã vô địch marathon – 42km nam với kết quả 2 giờ 32 phút 24 giây còn vô địch nữ là Hoàng Thị Ngọc Hoa với thời gian 2 giờ 42 phút 10 giây. Đây cũng là 2 tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tham dự nội dung marathon ở SEA Games 33-2025.

Sau khi có thông báo về chương trình thi đấu marathon của môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các đơn vị sẽ làm thủ tục đăng ký VĐV góp mặt theo quy định của Ban tổ chức.

MINH CHIẾN