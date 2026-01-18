Hà Thị Thu tự tin chuẩn bị cho mùa giải mới 2026

Chân chạy cự ly ngắn nữ số 1 của thể thao TPHCM và đội tuyển điền kinh Việt Nam đã trở lại tập luyện và cô quyết tâm giữ vững thành tích trong năm 2026.

Hà Thị Thu là VĐV duy nhất của TPHCM đang tập huấn đội tuyển điền kinh Việt Nam tại điểm tập luyện ở phía Bắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tôi đã bắt đầu trở lại tập luyện cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam theo chương trình chuyên môn năm 2026. Năm nay, nội dung ngắn tiếp tục có nhiều mục tiêu quan trọng và tôi sẽ nỗ lực làm tốt nhất khả năng của mình”, Hà Thị Thu bày tỏ khi bước vào buổi tập trên sân điền kinh tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội).

Từ đầu tháng 1-2026, Hà Thị Thu là 1 trong 39 tuyển thủ được Cục TDTT Việt Nam tập huấn chuyên môn nối tiếp tại điểm tập huấn ở Hà Nội sau khi SEA Games 33-2025 khép lại.

Nhớ về kỳ Đại hội thể thao khu vực vừa qua ở Thái Lan, Hà Thị Thu cho rằng mình có nhiều kỷ niệm không quên. Trong đó, một chút tiếc nuối đan xen trong ký ức của nữ tuyển thủ thể thao của TPHCM. SEA Games 33-2025 là lần đầu tiên Hà Thị Thu đã thi đấu cá nhân cự ly 100m và 200m. Tại đường chạy 100m, cô giành HCĐ (11”58) nhưng ở chung kết 200m thì cô bị loại thành tích do phạm quy. “Tôi tiếc khi mình bị trọng tài không công nhận kết quả ở 200m vì phạm quy. Đây cũng là một kinh nghiệm để tôi phải chuẩn bị kỹ hơn cho các giải đấu quốc tế”, Hà Thị Thu nhớ lại. Ở chung kết tiếp sức 4x100m nữ, Hà Thị Thu và đồng đội có cơ hội vượt lên trước đội Thái Lan giành tấm HCV quý giá nhưng tiếc là cô và đồng đội chậm hơn đối thủ 1 nhịp nên nhận HCB. Khi đó, khi đang thi đấu, gậy của Thu đã bị chạm vào VĐV đối thủ chạy phía sau trong thời điểm trao gậy tại chặng cuối do vậy cô có phần bị chậm lại.

Tuy nhiên, những kỷ niệm chính là kinh nghiệm để Hà Thị Thu rút ra cho mình được bài học quý giá. Tại kỳ tập huấn quốc gia năm nay, Hà Thị Thu là một trong những tuyển thủ đàn chị lớn tuổi nhất và cũng nhiều kinh nghiệm nhất. Bước vào tuổi 29, cô giữ tâm thế phải có sự kỷ luật tập luyện chuyên môn và đảm bảo tốt tốc độ.

Hà Thị Thu là đại diện duy nhất của thể thao TPHCM đang góp mặt đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn ở điểm tập tại Hà Nội. Hai năm liên tiếp 2024, 2025, chân chạy này đã giữ ngôi vô địch nội dung 100m nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia. Cô cho rằng, mục tiêu bản thân trong năm nay vẫn không ngoài việc nỗ lực để giữ vững kết quả dẫn đầu, kỳ vọng hướng tới lần thứ 3 đạt kết quả tốt nhất. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2026 sẽ là chương trình Đại hội thể thao toàn quốc X-2026 tổ chức ở TPHCM vào tháng 11. Hà Thị Thu sẽ có cơ hội thi đấu trên sân nhà để thể hiện hết tốc độ tốt nhất mà cô sở hữu.

Hà Thị Thu đặt mục tiêu giữ vững thành tích chuyên môn trong năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhìn nhận về cô học trò, HLV Vũ Ngọc Lợi của tổ cự ly ngắn đội tuyển điền kinh Việt Nam cho rằng Hà Thị Thu vẫn là một mắt xích quan trọng trong nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Ngoài ra, bản thân tuyển thủ luôn đảm bảo tốt chỉ số chuyên môn khi chạy 100m bằng bản lĩnh của mình.

Năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam dự kiến thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ 2-2026 trước khi góp mặt ASIAD 20. Tại giải vô địch tiếp sức châu Á lần thứ nhất năm 2024, đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam đã giành HCĐ (Hà Thị Thu/Lê Thị Cẩm Tú/Kha Thanh Trúc/Phùng Thị Huệ).

MINH CHIẾN