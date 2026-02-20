Tuyển thủ điền kinh nghỉ Tết 2026 nhưng vẫn tự giữ gìn thể lực

Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ thói quen tập luyện dù về nhà đón Tết bên người thân. Ảnh: OANH NGUYỄN

Với ý thức về chuyên môn, tất cả VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam đều tự thực hiện tập luyện cho bản thân trong giai đoạn nghỉ Tết lúc này. Theo kế hoạch, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ trở lại hội quân ngày mùng 5 Tết (nhằm ngày 21-2). Dẫu vậy, khi nghỉ Tết bên người thân ở quê nhà, không tuyển thủ nào lơi là việc giữ thể lực cho mình.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh trở về Bắc Ninh đón xuân mới bên người thân. Dù thế, cô vẫn xỏ giày tích cực tự tập luyện bằng các bài chạy duy trì thể lực hơn 15km mỗi ngày. Nguyễn Thị Oanh thực hiện tự tập mỗi ngày. Cô bày tỏ: “Việc tự tập luyện trong những ngày nghỉ là điều vô cùng cần thiết. Bất kể VĐV nào cũng phải giữ thể lực cho mình bởi khi quay lại tập huấn, chúng tôi không muốn bị lỡ nhịp chuyên môn”.

Nhà vô địch SEA Games 33-2025 nội dung nhảy 3 bước nam, Hồ Trọng Mạnh Hùng cũng giữ sự tập trung chuyên nghiệp đối với chuyên môn dù đang nghỉ Tết. Mạnh Hùng lên giáo án riêng giúp bản thân tự tập, đảm bảo thể lực và tránh tăng trọng lượng cơ thể. Nam tuyển thủ bày tỏ việc phải đảm giữ đúng trọng lượng cũng để có được những bước nhảy thanh thoát trong tập luyện và đó là yêu cầu cần thiết hàng đầu. Mạnh Hùng từng chia sẻ: “Chắc chắn tôi sẽ không sử dụng đồ uống có cồn hay đồ uống ngọt trong thời gian nghỉ Tết. Dù mọi người biết rằng dịp Tết sẽ gặp nhiều bạn bè, người thân mừng năm mới nhưng chuyên môn vẫn phải đặt lên hàng đầu”.

Tổ nội dung 400m nữ với các gương mặt Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai đã về quê đón xuân mới bên gia đình. Từng người chia sẻ rằng việc tự tập thể lực trong kỳ nghỉ là điều bắt buộc. Quách Thị Lan cho biết không khí tại quê nhà ở Thanh Hóa là trong lành nên cô giữ thói quen xỏ giày thực hiện bài khởi động và chạy để đảm bảo chuyên môn. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh thực hiện các buổi tập ngay trên sân chạy ở khu vực gần nhà. Tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng cho biết nếu không giữ nhịp độ tập luyện thì chắc chắn lúc trở lại tập huấn sẽ mất thời gian lấy lại thông số thành tích. Do thế, không tuyển thủ nào muốn mình bị tụt lại phía sau.

Các gương mặt trẻ như Nguyễn Khánh Linh, Lương Bình Dương, Vũ Ngọc Khánh của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng ý thức giữ thể lực ngay khi nghỉ Tết lúc này. Tuyển thủ triển vọng nội dung 400m nam, Vũ Ngọc Khánh từng trao đổi: “Khi về nhà đón Tết bên người thân, tôi rất vui. Thế nhưng, tôi xác định rất rõ rằng việc nghỉ Tết là thời gian để mình phải thực hiện tốt việc tự tập luyện và không được để đồ ăn làm cho tăng cân”.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên thực hiện tập thể lực ngay tại nhà để giữ chuyên môn cho mình. Ảnh: MINH MINH

Á quân 1.500m nữ SEA Games 33-2025 Nguyễn Khánh Linh đón Tết bên người thân tại quê nhà Ninh Bình. Cô xác định mỗi ngày nghỉ cũng là một ngày mình tự tập chuyên môn giữ sức bền, không mất đi sự tích lũy của mình. Gương mặt trẻ này cho biết khi kết thúc nghỉ Tết và trở lại điểm tập huấn ở Trung tâm đào tạo vận động viên trẻ quốc gia ở Đà Nẵng thì mình sẽ không cần nhiều thời gian làm quen trở lại.

Trong khi đó, dù về quê nhà Vĩnh Long nghỉ Tết nhưng tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên của nội dung rào tự có giáo án về các bài tập thể lực cường độ cao. Cô từng chia sẻ rằng việc tập luyện để bản thân giữ được sự thanh thoát, không tăng trọng lượng cơ thể đồng thời đảm bảo đúng yêu cầu được HLV đưa ra tới từng tuyển thủ khi các thành viên về nhà đón xuân mới.

MINH CHIẾN