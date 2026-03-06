Môn điền kinh không xét chuẩn để trao suất tham dự ASIAD 20

VĐV tham dự môn điền kinh tại ASIAD 20 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản không phải xét chuẩn nên tất cả yên tâm chuẩn bị chuyên môn.

VĐV Nguyễn Thị Oanh đang là một trong những gương mặt nhiều kinh nghiệm của điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Tới lúc này, môn điền kinh ASIAD 20 sẽ không đưa chuẩn quy định để xét suất góp mặt. Các VĐV vẫn được đăng ký theo thông lệ cũ”, đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã trao đổi.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 đã thông qua chương trình thi đấu sơ bộ môn điền kinh. Lần này, điền kinh dự kiến tổ chức 50 nội dung dành cho nam, nữ và tiếp sức.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị chuyên môn hướng tới đấu trường ASIAD 20. Tuy nhiên, Ban huấn luyện không tham dự dàn trải mà tập trung chọn lọc VĐV ở những nội dung có thể dự báo tranh chấp được thành tích rồi mới đăng ký góp mặt ASIAD 20. Tại ASIAD 19 tổ chức tại Trung Quốc năm 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ góp mặt 12 tuyển thủ. Chúng ta không giành được huy chương trong kỳ thi đấu trên dù đã nỗ lực tranh tài.

Dù việc xét chuẩn đối với các nội dung của ASIAD 20 không thực hiện, tuy vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn đặt ra những yêu cầu khắt khe về chỉ số chuyên môn để các gương mặt trọng điểm phải nỗ lực đạt được trước khi nhận cơ hội góp mặt Đại hội ở Nhật Bản.

Trong mục tiêu đặt ra từ năm 2025 cũng như kế hoạch chuyên môn được xây dựng cho năm 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận chỉ tiêu giành huy chương tại ASIAD 20. Cơ hội để hiện thực thành tích với một số nội dung của điền kinh Việt Nam vẫn được đánh giá có cơ sở. Tuy thế, Ban huấn luyện hiểu rằng đạt được một tấm huy chương ở đấu trường ASIAD là không dễ.

Ở ASIAD 18 tổ chức năm 2018, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có huy chương tại nội dung nhảy xa nữ (Bùi Thị Thu Thảo), 400m rào nữ (Quách Thị Lan), 3.000m chướng ngại vật nữ (Nguyễn Thị Oanh), tiếp sức 4x400m nữ (Nguyễn Thị Oanh/Nguyễn Thị Hằng/Hoàng Thị Ngọc/Quách Thị Lan), nhảy 3 bước nữ (Vũ Thị Mến). Thành tích trên vẫn đang là kết quả tốt nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong những lần tham dự ASIAD từ trước tới nay.

Điền kinh Việt Nam rất tập trung chuẩn bị để nâng cao chuyên môn cho các gương mặt chủ lực. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, điền kinh châu Á không tổ chức giải vô địch. Tuy nhiên, giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 vẫn được tổ chức. “Về cơ bản, một số nội dung trọng tâm của đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20 đang được chuẩn bị theo giáo án chuyên môn. Các VĐV quan trọng sẽ có cơ hội tập huấn và tham dự một số chương trình thi đấu để được điều chỉnh chuyên môn phù hợp trước khi thi đấu ASIAD 20”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Lần đầu tiên, trong 50 nội dung chính thức, môn điền kinh ASIAD 20 sẽ tổ chức nội dung đi bộ bán marathon và đi bộ marathon. Theo đó, đi bộ bán marathon sẽ có lộ trình dài 21km còn đi bộ marathon có lộ trình là 42km.

Nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu môn điền kinh tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN