Tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh sẽ tranh tài ở giải Tokyo Marathon 2026

Nam tuyển thủ marathon số 1 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài giải Tokyo Marathon 2026 để khẳng định thành tích chuyên môn của mình.

Hoàng Nguyên Thanh sẽ tham dự giải Tokyo Marathon 2026 vào tháng 3 năm nay. Ảnh: BL

Năm nay, giải Tokyo Marathon 2026 sẽ tổ chức vào ngày 1-3. Hoàng Nguyên Thanh sẽ là đại diện của marathon nam Việt Nam tham gia thi đấu.

Giải Tokyo Marathon 2026 sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Giải đấu chỉ diễn ra 2 cự ly là marathon -42km và 10,7 km dành cho nam, nữ. Hoàng Nguyên Thanh là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu SEA Games 33-2025. Trong giải đấu trên, Hoàng Nguyên Thanh đạt kết quả 2 giờ 38 phút 15 giây, đứng hạng 4.

Giải Tokyo Marathon là 1 trong 6 giải lớn thuộc hệ thống giải marathon uy tín thế giới (Major Marathon) gồm Tokyo Marathon – Nhật Bản, Boston Marathon – Mỹ, London Marathon – Anh, Berlin Marathon – Đức, Chicago Marathon – Mỹ, New York Marathon – Mỹ.

Năm ngoái, tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa từng tham dự Tokyo Marathon 2025 và đạt thành tích 2 giờ 46 phút 55 giây, đứng hạng 48 nữ.

Theo quy định của Ban tổ chức giải Tokyo Marathon 2026, số lượng VĐV chuyên nghiệp được tham dự giải sẽ khoảng 150 người (nam, nữ). Ngoài ra, nhiều VĐV phong trào được tham dự. VĐV về đích đầu tiên nội dung marathon – 42km chuyên nghiệp sẽ được nhận thưởng 80.000 USD. Thời gian cắt giờ (cut-off) đối với VĐV marathon tại giải này là 7 tiếng.

Sau khi trở về từ SEA Games 33-2025, Hoàng Nguyên Thanh đã góp mặt trong nhiều giải đấu thời gian qua. Nam tuyển thủ này đã về nhất cự ly 21km tại giải Vietnam International Half Marathon 2026, giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2026 và giải marathon TPHCM 2026.

MINH CHIẾN