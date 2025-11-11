Marathon Việt Nam chờ huy chương SEA Games 33 của Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa

Hoàng Nguyên Thanh sẽ tiếp tục tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ảnh: NHƯ Ý

Trông vào sự thành công của Nguyên Thanh

Hoàng Nguyên Thanh sẽ đại diện cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự nội dung marathon tại SEA Games 33-2025. “Hiện tại, Hoàng Nguyên Thanh đang có tinh thần rất tốt và thực hiện giáo án tập huấn được đề ra. Em Thanh đặt mục tiêu sẽ chinh phục SEA Games 33-2025. Dù vậy, chúng ta vẫn rất thận trọng bởi marathon là nội dung luôn tiềm ẩn các yếu tố bất ngờ”, HLV Trần Đoàn Minh Thiện bày tỏ.

Thời gian qua, Hoàng Nguyên Thanh không xuất hiện nhiều tại các giải marathon trong nước bởi tuyển thủ đang dành sự tập trung chuyên môn cao độ nhất đối với SEA Games 33-2025. Hai năm trước, Nguyên Thanh lỡ cơ hội bảo vệ vị trí số 1 marathon nam tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia sau khi chỉ đạt HCĐ với kết quả 2 giờ 35 phút 49 giây. Sau cuộc đua tại SEA Games 32-2023, Nguyên Thanh từng chia sẻ rằng bản thân rút ra được nhiều bài học và quyết tâm có sự trở lại tốt nhất.

Năm nay, tuyển thủ này đã giành ngôi vô địch tại giải marathon quốc gia 2025 trên đường chạy ở Đông Hà (Quảng Trị) với kết quả 2 giờ 32 phút 24 giây. Nam tuyển thủ từng bày tỏ vẫn rất tập trung để hoàn thiện hơn về thể lực nhằm rút ngắn chỉ số thời gian. “Chúng tôi vẫn theo dõi kỹ các VĐV dự kiến tham dự marathon nam tại SEA Games 33-2025. Về cơ hội giành thành tích, tất cả được chia đều. Tuy nhiên, Hoàng Nguyên Thanh sẽ phải rất thận trọng”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ.

Hoàng Nguyên Thanh từng làm nên lịch sử với HCV marathon tại SEA Games 31 (thành tích 2 giờ 25 phút 08 giây). Sau gần 4 năm, mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Giới chuyên môn dự báo các VĐV của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia sẽ là những người cạnh tranh trực tiếp với Hoàng Nguyên Thanh do vậy cuộc so tài marathon ở SEA Games 33-2025 dự báo rất quyết liệt.

Tìm tấm huy chương marathon nữ

Ngọc Hoa sẽ có cơ hội chinh phục thành tích tại SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tới đây. Ảnh: TOKYO MARATHON

2 suất chính thức nội dung marathon nữ tham dự SEA Games 33-2025 được Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ trao cho Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà. Từng người có những cơ hội chuyên môn của mình. Trong đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã về nhất nội dung 42km nữ tại giải marathon quốc gia 2025 với kết quả 2 giờ 42 phút 10 giây.

Tại SEA Games 32-2023, tuyển thủ Lê Thị Tuyết là người giành HCB marathon nữ cho điền kinh Việt Nam khi đạt kết quả 2 giờ 49 phút 21 giây. Năm nay, Lê Thị Tuyết vắng mặt ở đường chạy marathon SEA Games 33-2025. Trọng trách giành huy chương được đặt lên đôi chân của Ngọc Hoa và Thu Hà. Ngọc Hoa từng có tấm HCĐ tại SEA Games 31 khi đạt kết quả 2 giờ 57 phút 35 giây. Tuy nhiên, thành tích của cô đã cải thiện đáng kể thời gian qua. Năm 2024, cô từng phá kỷ lục quốc gia với thành tích 2 giờ 44 phút 52 giây khi tham dự giải marathon vô địch châu Á. Tháng 3 năm nay, cô tham dự giải Tokyo marathon 2025 (Nhật Bản) và đạt thông số 2 giờ 46 phút 55 giây.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam không bỏ qua cơ hội giành huy chương nội dung marathon tại SEA Games 33-2025 khi Ngọc Hoa và Nguyên Thanh đạt đúng phong độ. Hiện tại, các HLV và tuyển thủ marathon của Việt Nam còn chờ Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33-2025 công bố lộ trình thi đấu nội dung marathon, từ đó có thêm sự chuẩn bị trước khi vào thi đấu chính thức.

MINH CHIẾN