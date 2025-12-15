SEA Games 33

Ảnh đẹp

Biểu cảm của Quách Thị Lan khi thể hiện tốc độ xuất sắc giành HCV SEA Games 33

SGGPO

Quách Thị Lan đã ghi tên mình trong danh sách các VĐV đạt HCV môn điền kinh tại SEA Games 33-2025.

Quách Thị Lan đã có chiến thắng thuyết phục giành HCV tại nội dung 400m rào ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Quách Thị Lan đã có chiến thắng thuyết phục giành HCV tại nội dung 400m rào ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nữ tuyển thủ người Thanh Hóa đã thể hiện phong độ tốt nhất và vượt lên giành HCV nội dung 400m rào nữ với kết quả 56”82. Cô từng về nhất nội dung này tại SEA Games 31 năm 2022 với kết quả 56”33 tuy nhiên đã bị tước thành tích do dính doping.

Bây giờ, Quách Thị Lan giữ vững được tốc độ để bỏ lại các đối thủ phía sau, giành ngôi vô địch. Trong năm nay, Quách Thị Lan đã không tham dự đợt tập huấn tại Pháp cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam mà ở trong nước tập trung chuẩn bị chuyên môn cho cự ly 400m rào để thi đấu SEA Games 33-2025.

Các bước chạy tốc độ của Quách Thị Lan đã được phóng viên SGGP ghi lại trên sân đấu ở Thái Lan:

IMG_1836.JPG
IMG_1837.JPG
IMG_1838.JPG
IMG_1835.JPG
IMG_1841.JPG
IMG_1834.JPG
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

