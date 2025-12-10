SEA Games 33

Xem các kình ngư Việt Nam so tài ở ngày đầu tiên SEA Games 33

SGGPO

Các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam đã có ngày thi đấu bùng nổ và giành được những tấm huy chương đầu tiên.

Các kình ngư Việt Nam đã có huy chương trong ngày đầu tiên môn bơi tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các kình ngư Việt Nam đã có huy chương trong ngày đầu tiên môn bơi tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay trong buổi tối chung kết các cự ly môn bơi ngày 10-12 của SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được những tấm huy chương quý giá. Lần lượt Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc mang lại những kết quả khích lệ.

“Đây là sự khởi đầu có giá trị của đội tuyển bơi Việt Nam. Chúng ta vẫn còn những ngày thi đấu phía trước. Tuy nhiên việc tuyển thủ Hưng Nguyên giành HCV đầu tiên mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho chúng tôi. Tinh thần toàn đội rất hưng phấn với những kết quả huy chương đầu tiên”, HLV trưởng đội tuyển bơi Việt Nam ông Nguyễn Hoàng Vũ trao đổi.

Trên hồ bơi trung tâm của SEA Games 33-2025, các kình ngư Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực đã làm dậy sóng cầu trường, mang lại những tràng pháo tay và sự cổ vũ nhiệt thành nhất.

Phóng viên đã ghi lại những giây phút thi đấu của kình ngư Việt Nam trong ngày đầu tiên:

IMG_1194.jpg
IMG_1193.jpg
IMG_1190.jpg
IMG_1189.jpg
IMG_1196.JPG
IMG_1200.jpg
IMG_1199.jpg
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

