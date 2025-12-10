Châu Tuyết Vân vẫn đầy khát vọng trên khán đài SEA Games 33

Góc nhỏ trên khán đài nhà thi đấu Island Hall, có một cổ động viên đặc biệt ngồi giữa những tiếng reo hò. Mỗi khi các tuyển thủ quyền biểu diễn Taekwondo Việt Nam thực hiện một động tác ăn điểm, cô lại bật dậy cùng lá cờ đỏ sao vàng, hét lớn cùng mọi người. Người cổ động viên ấy là Châu Tuyết Vân, cái tên đã trở thành một phần lịch sử của Taekwondo nước nhà.

Châu Tuyết Vân đưa gia đình đến SEA Games 33 để cổ vũ cho các đàn em tại đội tuyển Taekwondo Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH

Giờ đây, Tuyết Vân không còn là thành viên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam dự SEA Games. Vân sang Bangkok với tư cách là cổ động viên, để tiếp lửa cho các đàn em, những người mà chỉ mới năm trước còn cùng cô đi chinh phục những tấm huy chương trên trường quốc tế.

Lần gặp này, Tuyết Vân thoải mái hơn, chí ít là khi chia sẻ những câu chuyện cùng người viết mà không phải gặp rào cản xin phép các thầy. Vân kể buổi sáng bước qua cổng soát vé, cảm giác quen mà lạ khiến cô bồi hồi. “Ngày trước, là VĐV, mình ra vào rất thoải mái, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải đứng đợi lâu như vậy. Bây giờ mới thấy những khán giả từng đến cổ vũ mình đã vất vả thế nào khi phải đứng xếp hàng chờ đợi”, cô cười.

Khi bước vào nhà thi đấu, tiếng nhạc, ánh đèn và không khí SEA Games khiến Tuyết Vân nổi da gà. Vân thấy mình như được nhìn lại hành trình của chính mình, chỉ khác là hôm nay áp lực không còn nhiều như trước. Dù vậy, sự hồi hộp thì vẫn còn nguyên. Ngồi trên khán đài, cô liên tục hướng mắt về khu vực thi đấu, lo lắng như thể chính mình sắp lên sàn. Tuyết Vân hiểu rất rõ những áp lực, kỳ vọng và khát khao chiến thắng mà các em đang phải đối diện. Bởi vậy, cô chỉ mong các em chiến thắng chính mình trước đã, để không phải hối hận điều gì. Đây cũng là triết lý đã tạo nên thương hiệu cho Châu Tuyết Vân ở đấu trường thế giới.

Châu Tuyết Vân là tượng đài của Taekwondo Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH

Tuyết Vân nói thêm: “Hy vọng các em giữ được phong độ, tự tin và mang về những tấm huy chương mà các em đã miệt mài tập luyện suốt thời gian qua”. Nhìn các em, những gương mặt mà Vân đã thấy từ khi còn rất nhỏ, giờ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn sau những đợt tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc, càng làm cô thêm tự hào.

SEA Games, như Tuyết Vân nói, chính là thanh xuân của cô. Những bộ vest thi đấu, tổng cộng 8 bộ, từ màu xanh đến đỏ, là một giai đoạn đặc biệt của sự nghiệp. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất ở chuyến đi Bangkok lần này là có cha mẹ bên cạnh. Trước kia, cô không bao giờ để gia đình xem mình thi đấu vì sợ họ lo, thấy mình thất bại rồi khóc. Nay ở SEA Games 33, cả cha mẹ cùng nhau ngồi trên khán đài cổ vũ đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Giây phút đó với cô, rất ấm áp và hạnh phúc.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)