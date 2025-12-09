SEA Games 33

Khai mạc SEA Games 33: Mái nhà ASEAN hòa chung nhịp đập

Tối 9-12, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2025 - SEA Games 33 đã diễn ra trang trọng tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), chính thức mở ra những ngày tranh tài sôi nổi nhưng vẫn trên tinh thần cao thượng, hữu nghị và sự gắn kết bền chặt giữa các quốc gia khối ASEAN.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành ở lễ khai mạc SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành ở lễ khai mạc SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.

Với thời lượng kéo dài 2 giờ 30 phút, bắt đầu từ 19 giờ, nước chủ nhà Thái Lan đã mang đến một đại tiệc nghệ thuật hoành tráng gồm 5 tiết mục lớn, gồm hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy đam mê thi đấu, khẳng định sự đa dạng văn hóa ASEAN, tôn vinh tinh thần thể thao và kết lại bằng lời chào của tình hữu nghị “Chúng ta là một”.

Xuyên suốt chương trình, thông điệp “Một Đông Nam Á đoàn kết” được kể bằng âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, công nghệ hiện đại và những sân khấu đầy cảm xúc. Phần mở đầu tái hiện lịch sử 66 năm của SEA Games, tiếp nối bằng những tiết mục truyền cảm hứng dành cho vận động viên. Sự phong phú của văn hóa ASEAN được tôn vinh qua các màn diễn truyền thống xen lẫn những giai điệu trẻ trung, được hỗ trợ bằng công nghệ ánh sáng khiến cả sân vận động trở nên lung linh.

z7310031347962_285dcbe9b8f7ec941818aefa34f03099.jpg
Tiết mục văn nghệ truyền thống của Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khi Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Sineenat xuất hiện trên khán đài, mọi ánh mắt hướng về và khán phòng lặng đi trong khoảnh khắc cùng nhau cúi chào. Ban tổ chức cũng dành phút giây trân trọng để tưởng nhớ Thái hậu Sirikit, người luôn được người dân Thái Lan yêu mến.

Sau đó, 11 đoàn thể thao đại diện cho 11 nước trong khối ASEAN thực hiện nghi thức diễu hành qua lễ đài. Theo bảng chữ cái, Đoàn Thể thao Brunei mở đầu. Đoàn Thể thao Việt Nam hiện diện ở vị trí thứ 10. Đại diện cho đoàn cầm cờ là võ sĩ karate Lê Minh Thuận và tay đập bóng chuyền Lê Thanh Thúy. Các tuyển thủ Việt Nam bước đi trong tiếng hò reo của khán giả trên sân Rajamangala, mang theo sắc đỏ thân quen của Tổ quốc, tạo nên khoảnh khắc đầy tự hào.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 842 vận động viên, tranh tài ở 47 môn với 443 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 91 đến 110 huy chương vàng, phấn đấu đứng trong tốp 3 chung cuộc.

z7310036893518_7f18277ea5d6de0fb58904a89955fb75.jpg
Ngọn lửa SEA Games 33 được thắp sáng trên đài lửa Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Kết thúc phần diễu hành, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc, đánh đầu khởi đầu cho các màn tranh tài sôi nổi tại SEA Games 33. Sau tuyên bố khai mạc từ Thủ tướng Chính phủ, nghi thức kéo cờ và quốc ca Thái Lan được vang lên.

Ngọn đuốc SEA Games 33 được rước qua Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima trước khi trở lại Bangkok. Tại lễ đài, võ sĩ taekwondo 2 lần vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit được chọn thắp lửa.

Vượt qua những khó khăn trong khâu tổ chức, nước chủ nhà Thái Lan đã mang đến một lễ khai mạc trang trọng mà vẫn gần gũi và ấm áp, đúng tinh thần “một mái nhà ASEAN” mà đại hội hướng tới.

Dù một số môn như bóng đá, bóng chày… đã thi đấu từ trước, nhưng khoảnh khắc thắp đài lửa ở sân Rajamangala tối 9-12 mới thật sự mở ra nhịp đập sôi động của SEA Games 33. Từ hôm nay, các vận động viên mới chính thức bước vào 11 ngày tranh tài hào hứng, quyết tâm mang vinh quanh về cho quốc gia của mình.

Một số hình ảnh ở lễ khai mạc SEA Games 33 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

z7310033406855_f8b23eb4bd6f151c92d343280090f021.jpg
Quốc kỳ của 11 quốc gia trong khối ASEAN
z7309588364712_e5f6e6c317535f39d8bc31ceb9245f7a.jpg
Ban tổ chức SEA Games 33 đưa người hâm mộ "sống lại" 32 kỳ đại hội trước đó
z7309588004464_60a6fc250f1ea367cc5a8cdcdcb2a5c7.jpg
Màn trình diễn đậm văn hóa Thái Lan
z7310032010697_150e7fa2cb5639de536682a15faa991c.jpg
Các linh vật SEA Games 33 chào người hâm mộ Đông Nam Á
z7310031936577_d9d192b5822f04b75f3ce9628403374f.jpg
Màn biểu diễn sóng nước
z7310030672010_85d1f06b27e3b801165721f0fe672645.jpg
Đoàn Thể thao Lào diễn hành ở sân Rajamangala
z7310033979016_adbaa725f6456b21fb73e4e489f99f37.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng
z7310034619884_c9530da3843d0e2c52d9aa9a7706c759.jpg
Đại diện vận động viên của Thái Lan đọc lời tuyên thệ
z7310033925671_7e409d3603ed845bdd207472c94d63c9.jpg
SEA Games 33 chính thức bắt đầu
HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)

