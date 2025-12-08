Tự hào quốc kỳ Việt Nam tung bay ở lễ thượng cờ SEA Games 33

Đúng 15 giờ 25 phút, trong tiếng Quốc ca vang lên đầy tự hào, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên và tung bay trên bầu trời khu liên hợp thể thao Hua Mak, đánh dấu thời khắc Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức bước vào hành trình tranh tài tại SEA Games 33.

Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay tại khu liên hợp thể thao Hua Mak. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 8-12, không gian phía trước nhà thi đấu Hua Mak trở nên nhộn nhịp hơn khi Ban tổ chức SEA Games 33 tiến hành lễ thượng cờ cho 11 đoàn thể thao đại diện 11 quốc gia Đông Nam Á. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, song nghi thức lại mang ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu thời khắc các đoàn chính thức hiện diện tại sân chơi thể thao lớn nhất khu vực.

Dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự sự kiện là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Cùng đi với ông là 23 thành viên của đoàn, trong đó lực lượng vận động viên chủ yếu là các kình ngư trẻ, những gương mặt đầy triển vọng trước hành trình tranh tài.

Mở đầu chương trình, các đoàn thể thao lần lượt tiến vào khu vực làm lễ trong phần giới thiệu trang trọng của MC. Sau đó, Ban tổ chức dành một phút tưởng niệm Thái Hậu Thái Lan vừa qua đời, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng trước khi nghi thức chính thức bắt đầu.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ SEA Games 32. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đúng 14 giờ 40 phút, lễ thượng cờ được tiến hành. Đoàn thể thao Brunei là đơn vị đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái. Các đoàn lần lượt thực hiện nghi thức trong không khí trang nghiêm. Đoàn Thể thao Việt Nam thượng cờ ở vị trí thứ 10, ngay trước nước chủ nhà Thái Lan.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến vào lúc 15 giờ 25 phút. Khi giai điệu “Tiến quân ca” vang lên giữa không gian rộng lớn của Hua Mak, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, tung bay dưới bầu trời xanh. Đó là giây phút khiến bất kỳ thành viên nào của đoàn cũng không khỏi xúc động. Mọi người cùng hoà giọng hát: “Đoàn quân Việt Nam đi…”, lời ca quen thuộc làm trái tim rung lên bằng niềm tự hào.

Với các vận động viên trẻ, lễ thượng cờ không chỉ nghi thức truyền thống của sự kiện thể thao quốc tế, mà còn là lúc họ cảm nhận rõ trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Như lời chia sẻ của kình ngư Trịnh Trường Vinh: “Được tham dự SEA Games lần đầu tiên là một niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Khoảnh khắc được đại diện đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên đứng dưới lá cờ Việt Nam trong lễ thượng cờ là điều vô cùng đặc biệt và xúc động. Tôi hạnh phúc vì nỗ lực của mình đã mang đến cơ hội được góp mặt ở đấu trường khu vực”.

Nghi thức cử Quốc ca Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi kình ngư Mai Trần Tuấn Anh, người đã tham dự 3 kỳ SEA Games nhưng đây là lần đầu anh được dự lễ thượng cờ, cũng bày tỏ: “Tôi rất háo hức và cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng cho hành trình hướng đến SEA Games lần này. Lễ thượng cờ tạo nên tinh thần đặc biệt, là kỷ niệm quý giá và đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi”.

Xen lẫn thời gian diễn ra nghi thức, Ban tổ chức còn chuẩn bị những phần quà lưu niệm gửi tặng các đoàn thể thao, như một lời chào thân tình và sự trân trọng của nước chủ nhà dành cho bạn bè khu vực.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 842 vận động viên, tranh tài ở 47 môn với 443 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu giành 91-110 huy chương vàng, phấn đấu đứng trong top 3 toàn đoàn.

Một số hình ảnh ở lễ thượng cờ SEA Games 33 (ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Đoàn Thể thao Việt Nam tiến vào khu vực thượng cờ

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Toàn cảnh nghi thức thượng cờ tại SEA Games 33

Đội ngũ lễ tiết chuẩn bị quốc kỳ Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam cử Quốc ca

Lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên

Niềm vui của Đoàn Thể thao Việt Nam khi chính thức bước vào SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 tặng quà cho đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Lào tại SEA Games 33

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)