Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi và nổi bật ở một số môn thi đấu, tuy nhiên, ngành TDTT vẫn được đánh giá là không đạt yêu cầu đề ra ban đầu. Đấy là nhìn nhận thẳng thắn và cầu thị của Cục TDTT trong cuộc họp tổng kết công tác ngành năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra ở Hà Nội.

Tuyển thủ Lý Đức (U22 Việt Nam) vui mừng với chiến thắng trước đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã ghi nhận một số kết quả chú ý. Trong đó, ngành TDTT đã hoàn thiện các nội dung của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7-11-2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, từ đó chờ cấp quản lý phê duyệt. Đây được đánh giá là bước ngoặt về các chế độ, chính sách mà ngành thể thao sẽ thực hiện đối với người làm thể thao (trong đó có HLV, VĐV) giai đoạn sắp tới.

Thế nhưng, khi đánh giá về lĩnh vực thành tích cao, đặc biệt là tại SEA Games 33-2025, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho rằng, chiến thắng và giành tấm HCV của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã giúp Đoàn thể thao Việt Nam may mắn hoàn thành mục tiêu ở Thái Lan vừa qua. Có điều, thành tích giành 87 HCV và xếp vị trí thứ 3 chung cuộc của Đoàn thể thao Việt Nam là không đạt yêu cầu đề ra. Trước lúc lên đường, Đoàn thể thao Việt Nam hứa sẽ giành được từ 90-110 HCV ở các môn đăng ký tranh tài, xếp trong tốp 2 nền thể thao mạnh nhất Đông Nam Á.

Không hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên, thực tế thành tích của các đội tuyển thể thao tại SEA Games 33 sẽ giúp Cục TDTT Việt Nam nhìn nhận và thẩm định lại tiềm năng chuyên môn, chuẩn bị các giải pháp đầu tư, tập huấn cho lực lượng HLV và VĐV trọng điểm trong giai đoạn tăng tốc hướng đến Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 20 vào năm tới. Bên cạnh đó, Cục TDTT cũng định hướng hoạt động trong năm 2026 sẽ tập trung vào 4 sự kiện thể thao quốc tế quan trọng: ASIAD 20-2026, Olympic trẻ 2026, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026, Đại hội thể thao Bãi biển châu Á 2026.

PHƯƠNG MINH