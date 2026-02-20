5 gương mặt thể thao TPHCM có cơ hội tạo bất ngờ tại ASIAD 20

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu trọng điểm là đấu trường ASIAD 20 và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyển thủ sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất.

Nguyễn Văn Khánh Phong (giữa) đang là đương kim á quân ASIAD nội dung vòng treo đơn môn nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay, thể thao TPHCM kỳ vọng một số gương mặt có thể tạo nên bất ngờ về thành tích qua đó đóng góp chung kết quả thi đấu của thể thao nước nhà.

VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Nguyễn Văn Khánh Phong đang là nam tuyển thủ có thành tích tốt nhất trên đấu trường ASIAD cho thể thao Việt Nam thời gian qua. Tại ASIAD 19 cách đây 3 năm, Khánh Phong giành HCB nội dung vòng treo đơn môn nam. Khánh Phong là gương mặt tiêu biểu của thể thao TPHCM. Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết, nam tuyển thủ này tiếp tục là VĐV được chuẩn bị cho ASIAD 20.

Năm ngoái, Khánh Phong không giành huy chương tại giải vô địch châu Á 2025. Dù thế, tuyển thủ đã giữ vững phong độ và đạt HCV tại SEA Games 33-2025. “Tôi đang giữ ổn định sự tập trung kỹ thuật của bài trình diễn. Mỗi động tác đều rất cần sự chính xác nên tôi phải tập trung để có phong độ tốt nhất”, Nguyễn Văn Khánh Phong từng trao đổi. Vào tháng 5 sắp tới, Khánh Phong sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026. Tuyển thủ sẽ có cơ hội nắm bắt thêm đối thủ tại ASIAD 20 từ cuộc đấu tại đây.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Trường của thể thao TPHCM và đội tuyển karate Việt Nam đã vô địch SEA Games 33-2025 hạng cân 84kg nam.

Võ sĩ karate Nguyễn Tranh Trường của thể thao TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, nếu giữ vững phong độ, Thanh Trường đứng trước cơ hội được tham dự ASIAD 20. Nam tuyển thủ từng bày tỏ tại SEA Games 33-2025, sau khi giành HCV hạng cân của mình rằng: “Một trong những điều quyết định giúp tôi giành được chiến thắng chính là sự tập trung chuyên môn”. Tại ASIAD 19, karate Việt Nam từng có võ sĩ Đỗ Thành Nhân vào bán kết hạng cân 84kg nam nhưng chỉ giành HCĐ.

Bây giờ, Thanh Trường là gương mặt được chờ đợi có thể đổi màu huy chương cho karate Việt Nam ở hạng cân trên trong kỳ ASIAD 20 rất quan trọng này. Hiện tại, Thanh Trường được tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Lê Thị Mộng Tuyền vẫn tìm cơ hội có thể tạo sự bứt phá chuyên môn tốt nhất. Khi trò chuyện tại SEA Games 33-2025, nơi cô giành HCV nội dung đồng đội nam nữ súng trường 10m hơi, Mộng Tuyền cho rằng: “ASIAD không phải cuộc thi đấu dễ dàng. Các xạ thủ súng trường hàng đầu châu Á đang có đẳng cấp thế giới đều góp mặt. Tuy nhiên, tôi cũng có sự bình tĩnh để tự tin chuẩn bị chuyên môn hướng tới mục tiêu nỗ lực đạt kết quả tốt nhất”. Trong 3 năm 2023, 2024, 2025, cá nhân nữ xạ thủ của thể thao TPHCM đã góp mặt 3 đấu trường lớn.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền từng thi đấu tốt ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Cô tranh tài ASIAD 19 năm 2023 nhưng không vượt qua vòng loại bài bắn 10m súng trường hơi nữ. Sau đó, Mộng Tuyền giành suất chính thức thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Năm ngoái, Mộng Tuyền đã tham dự SEA Games 33-2025 và có HCV cho mình. Mỗi giải mang lại những kinh nghiệm quý giá cho Mộng Tuyền. Nếu được thi đấu ASIAD 20 vào tháng 9, chắc chắn nữ xạ thủ sẽ đủ cơ hội cải thiện thành tích cho bản thân.

Nguyễn Khả Nhi tiếp tục được tập huấn đội tuyển bơi Việt Nam từ đầu năm 2026. Tại SEA Games 33-2025, Khả Nhi đã giành tấm HCV nội dung tiếp sức 4x1.500m bơi mặt nước mở.

Ngoài ra, cô có thêm tấm HCĐ tiếp sức 4x100m tự do nữ, 4x200m tự do nữ tại Đại hội trên. Quan điểm của Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đang hướng tới tạo cơ hội để VĐV trẻ có triển vọng được cơ hội thi đấu phát triển hết trình độ. Khả Nhi là một trong những VĐV nữ trẻ có trình độ của bơi Việt Nam lúc này nên giới chuyên môn dự báo nữ tuyển thủ có cơ hội nhận suất tham dự ASIAD 20.

Nguyễn Phước Đến là đương kim vô địch SEA Games nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam.

Với bản lĩnh của mình, nam tuyển thủ người TPHCM lần đầu tiên giành HCV cá nhân tại SEA Games 33-2025. Phước Đến được xem là người kế tục chuyên môn tốt nhất ở nội dung kiếm ba cạnh nam, sau khi tuyển thủ Nguyễn Tiến Nhật dần xa đỉnh cao chuyên môn.

Phước Đến sở hữu thể hình tốt, sự nhanh nhẹn trong những đường kiếm thi đấu và đặc biệt được đào tạo huấn luyện kiếm ba cạnh với những HLV, chuyên gia tốt nhất mà thể thao TPHCM đang có. Phước Đến đã thi đấu ASIAD 19 và giữ hạng 13 kiếm ba cạnh cá nhân nam. Sau 3 năm, nam tuyển thủ đang giữ phong độ cao khi lên ngôi vô địch tại SEA Games 33-2025 do thế rất triển vọng có thể hiện thực cơ hội chạm tay vào huy chương ở ASIAD 20.

MINH CHIẾN