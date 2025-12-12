Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang mở hàng HCV cho đội tuyển bắn súng Việt Nam

Hai xạ thủ của Việt Nam đã giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tất cả khán giả tại trường bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội của SEA Games 33-2025 đã cổ vũ không ngớt để động viên 4 xạ thủ tranh tấm HCV. Và, chiến thắng đã thuộc về 2 xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Quy định của bài bắn là đội nào giành điểm số thứ 16 sớm nhất sẽ có chiến thắng chung cuộc. Thi đấu tại chung kết với đội bắn súng Việt Nam là 2 xạ thủ Sastwej Chanittha, Tortungpanich Napis (Thái Lan). Các bên bắt đầu lượt bắn đầu tiên với những điểm số chính xác. Từng đội liên tục lên điểm để bám đuổi nhau. Khi tỷ số là 14-14, trong lượt bắn quyết định, Mộng Tuyền và Tâm Quang đã nhắm trúng hồng tâm để giành điểm số thứ 16, qua đó vượt lên thắng 16-14 và giành HCV. Xạ thủ Mộng Tuyền là người quyết định loạt bắn cuối cùng để mang về chiến thắng chung cuộc.

“Thật sự trong những lượt bắn đầu tôi có cảm giác tâm lý. Tuy nhiên, tôi lấy lại tinh thần khi được nghe những lời cổ vũ từ phía sau của các đồng đội. Chính sự động viên này đã giúp tôi bình tĩnh hơn, nhắm bắn thêm chính xác”, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền trải lòng.

Chiến thắng của Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang cũng ghi nhận là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Mục tiêu của đội là phấn đấu giành 7 HCV.

Các xạ thủ tập trung vào bài bắn chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ sau khi giành HCV, xạ thủ Nguyễn Tâm Quang bày tỏ: “Thật sự tôi không biết nói gì vì rất xúc động. Đây là nỗ lực của cả 2 VĐV chúng tôi”.

Năm 2024, Lê Thị Mộng Tuyền đã giành được suất chính thức tham dự Olympic tại Pháp. Cô trở thành xạ thủ súng trường đầu tiên của Việt Nam có suất tranh tài quý giá này. Sau 1 năm, Mộng Tuyền tập trung tối đa để hướng tới giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, xạ thủ của thể thao TPHCM đã giành được tấm HCV ở đấu trường SEA Games. Cô xúc động trải lòng: “Tôi đã tham dự kỳ SEA Games đầu tiên ở Việt Nam năm 2022. Nhưng lúc đó, tôi mới chỉ là VĐV trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và không giành được kết quả huy chương. Tấm HCV lần này là thành tích tôi đã chờ đợi rất lâu. Tôi đã hoàn thành được sự kỳ vọng của bản thân”, Lê Thị Mộng Tuyền trao đổi.

Các xạ thủ được khen thưởng "nóng" ngay sau khi có HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Đây là lần đầu tiên Mộng Tuyền và Tâm Quang thi đấu cùng nhau trong 1 giải quốc tế chính thức. Hai xạ thủ đã tập luyện thời gian qua trước khi bước vào tranh tài SEA Games 33-2025. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, tổ súng trường đã được tập huấn tại Thái Lan. Ngay sau khi giành HCV, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã gặp mặt động viên 2 xạ thủ và trao thưởng “nóng” cho các VĐV. Liên đoàn bắn súng Việt Nam thưởng 10 triệu đồng cho mỗi HCV cá nhân và 15 triệu đồng cho mỗi HCV đồng đội.

MINH CHIẾN