23 tuyển thủ bắn súng Việt Nam tự tin với hành trình tại SEA Games 33

Xạ thủ súng ngắn nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: THU VINH

Thành phần chính của đội tuyển bắn súng Việt Nam chính thức sang Thái Lan vào buổi sáng 9-12. Trước đó, một số thành viên của nội dung bắn đĩa bay đã đặt chân tới Thái Lan vào ngày 8-12. Ngoài ra, tổ nội dung súng trường sớm có mặt trên nước bạn khi thực hiện đợt tập huấn trước SEA Games 33-2025 thời gian qua.

Nhóm xạ thủ trọng điểm của tổ súng ngắn lên đường sang Thái Lan ở ngày 9-12 có những gương mặt hàng đầu như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng…

Sau khi vắng mặt tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, môn bắn súng được trở lại thi đấu ở SEA Games 33-2025. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn hướng tới đấu trường này từ đầu năm 2025. Theo chia sẻ của các xạ thủ trước giờ sang Thái Lan thì họ không xa lạ với trường bắn tổ chức môn bắn súng ở SEA Games 33-2025. Bởi lẽ, đội tuyển bắn súng Việt Nam từng thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025 vào tháng 10 năm nay trên trường bắn này. Đây là một trong những điểm mừng bởi xạ thủ Việt Nam sẽ không bỡ ngỡ khi vào tranh tài SEA Games 33-2025.

Theo đăng ký dự kiến, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có 23 xạ thủ góp mặt trong các nội dung súng ngắn, súng trường và đĩa bay tại SEA Games 33-2025. Ưu tiên hàng đầu của Ban huấn luyện là mỗi tuyển thủ phải vượt được khả năng chuyên môn bản thân và giành đúng kết quả huy chương như dự báo. Đội tuyển bắn Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu giành 7 HCV tại SEA Games 33-2025.

Trên thực tế, các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Thái Lan trước khi tham dự SEA Games 33-2025 đã là bài kiểm tra và sự chuẩn bị quan trọng cho các xạ thủ bắn súng Việt Nam. Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, các xạ thủ tổ súng ngắn có tinh thần hứng khởi và giữ được sự tự tin vào chuyên môn. Với nhóm xạ thủ súng trường, đợt tập luyện tại Thái Lan đang giúp họ thêm hưng phấn và đạt được chỉ số chuyên môn như dự báo.

Xạ thủ Olympic Lê Thị Mộng Tuyền tự tin giành kết quả tốt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Trịnh Thu Vinh chắc chắn là gương mặt được Đoàn thể thao Việt Nam chú ý nhất lúc này. Cô đã thi đấu thăng hoa năm 2024. Bây giờ, người hâm mộ và giới chuyên môn rất kỳ vọng Thu Vinh sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch bài bắn cá nhân trên đấu trường SEA Games. Nếu không có gì thay đổi, Trịnh Thu Vinh được đăng ký 3 nội dung tại SEA Games 33-2025. Trong khi đó, Phạm Quang Huy từng chia sẻ rằng mục tiêu hàng đầu của mình là phải chinh phục thành công SEA Games 33-2025. Xạ thủ người Hải Phòng từng có tấm HCV đồng đội tại SEA Games 31-2021 nhưng vẫn khát khao giành HCV cá nhân ở SEA Games 33-2025.

Theo lịch SEA Games 33-2025, các nội dung đầu tiên của môn bắn súng diễn ra vào ngày 11-12. Nhóm xạ thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam bắt đầu tranh tài từ ngày 12-12.

Xạ thủ Olympic Lê Thị Mộng Tuyền của bắn súng TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam rất tập trung đối với kỳ SEA Games 33-2025. Cô từng chia sẻ: “Tôi đang giữ sự ổn định để đạt kết quả tốt nhất. Trong thi đấu, mọi thứ chưa thể nói trước. Tuy nhiên, tôi giữ quyết tâm của mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc trong lần tranh tài này”.

MINH CHIẾN