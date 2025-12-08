HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Các đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games 33

Ngày 8-12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đến Thái Lan, bước vào hành trình chinh phục huy chương tại SEA Games 33. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trò chuyện cùng HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trước thềm thi đấu.

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt có những chia sẻ sau khi đến Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

PV: Sau khi đã đến Thái Lan, lịch trình tiếp theo của đội ra sao trước khi bước vào trận ra quân 10-12 sắp tới, thưa ông?

- HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Vì sự sơ suất từ Ban tổ chức, một vài vấn đề đã xảy ra trong quá trình di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú tại Thái Lan, do đó đội không thể thực hiện lịch tập trong chiều nay như kế hoạch đã đề ra. Các tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi một buổi để lấy lại sức và trở lại tập luyện vào sáng mai (9-12) trước khi nhập cuộc thi đấu tại SEA Games 33.

PV: Ông đánh giá ra sao về các đối thủ ở bảng B của đội tuyển Việt Nam?

- HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Tôi cho rằng đây là bảng đấu dễ dàng đối với các nữ tuyển thủ Việt Nam. Myanmar hay Malaysia là những đội vẫn đang trong quá trình xây dựng lại lực lượng, do đó sẽ không nhiều trở ngại ở bảng đấu này. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải tập trung cao độ trong từng trận đấu và đặt mục tiêu cho ngôi đầu bảng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đến Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

PV: Ban huấn luyện có nắm bắt quá trình chuẩn bị của các đội tuyển khác trong thời gian qua hay không?

- HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Tại SEA Games 33, ngoài đối thủ lớn nhất của chúng ta là đội chủ nhà Thái Lan, thì còn nhiều đội đang tập trung rất kỹ lưỡng như Philippines, Indonesia. Chúng tôi biết được các đội có đợt tập huấn quốc tế, nhưng phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại không có điều đó nên ít nhiều gặp khó khăn. Dù vậy, toàn đội tập trung để hoàn thiện các kế hoạch và mục tiêu chuyên môn. Đội cũng thường xuyên cập nhật từ thông tin trên internet về các đội bóng.

PV: Những khó khăn mà đội có thể đối mặt trong thời gian sắp tới?

- HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Lịch trình thi đấu ở SEA Games 33 theo tôi là khá khắc nghiệt khi diễn ra liên tục. Hơn nữa, giờ giấc thi đấu cũng không quen thuộc với đội như diễn ra vào sáng 10 giờ, trưa 12 giờ 30 hoặc 15 giờ. Do đó ban huấn luyện buộc phải tính toán lại các kế hoạch, chiến thuật để nhịp sinh học của các tuyển thủ phù hợp với thời điểm thi đấu.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)