Phụ công Lê Như Anh sẽ thay thế Nguyễn Thị Trinh tham dự SEA Games 33

Phụ công Lê Như Anh đã được suất tham dự SEA Games 33-2025 để thay thế cho vị trí của Nguyễn Thị Trinh.

Lê Như Anh (10) lần đầu tiên được tham dự SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi với SGGP ngày 4-12: “Đội tuyển có sự thay đổi vị trí cầu thủ Lê Như Anh tham dự SEA Games 33-2025. Cầu thủ Nguyễn Thị Trinh xin rút không tới Thái Lan lần này”.

Theo tìm hiểu, cầu thủ Nguyễn Thị Trinh xin rút về vấn đề sức khỏe. Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thay đổi nhân sự phút chót ở vị trí phụ công.

Đây là lần đầu tiên, Lê Như Anh được tham dự SEA Games 33-2025. Tuyển thủ này là thành viên đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An.

Danh sách 14 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025 được quyết định là: 14 tuyển thủ đã được chọn tham dự SEA Games 33 là: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Năm nay, Lê Như Anh từng tham dự giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025. Cầu thủ này là 1 trong những phụ công có chuyên môn tốt và đảm bảo tốt các yêu cầu trên sân.

Nguyễn Thị Trinh là thành viên chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong các giải đấu quốc tế đầu năm 2025. Cầu thủ này từng giành HCB SEA Games 32-2023 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết: "Cầu thủ Lê Như Anh đã được đăng ký thẻ thi đấu đảm bảo đúng quy định tại SEA Games 33-2025".

MINH CHIẾN