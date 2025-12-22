Perugia lần thứ 3 vô địch bóng chuyền CLB thế giới

Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới FIVB 2025 tiếp tục mang lại thành công cho đội bóng khổng lồ của Italy, Sir Sicoma Monini Perugia khi họ áp đảo đối thủ Nhật Bản, Osaka Bluteon trong trận chung kết tại Belem (Brazil) vào Chủ nhật để giành chức vô địch lần thứ 3 trong lịch sử.

Sir Sicoma Monini Perugia vô địch trong cả 3 lần tham dự Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới.

Osaka là á quân châu Á và đã có một hành trình ấn tượng tại giải đấu, nhưng đối diện họ là nhà đương kim vô địch châu Âu quá mạnh. Perugia đã hoàn thành một chiến dịch hoàn hảo tại nhà thi đấu Mangueirinho với chiến thắng 3-0 (25-20, 25-21, 29-27), đưa họ trở lại vị trí dẫn đầu thế giới. Perugia, nhà vô địch Giải vô địch thế giới cấp CLB năm 2022 và 2023, đã giành lại danh hiệu vô địch sau khi không tham gia giải đấu năm 2024. CLB của Italy hiện là đội thứ 3 có từ 3 danh hiệu vô địch thế giới trở lên ở nội dung nam, cùng với đồng hương Itas Trentino và Sada Cruzeiro của Brazil - mỗi đội có 5 danh hiệu.

Điều ấn tượng nhất có lẽ là Perugia đã giành cả 3 danh hiệu trong 3 kỳ giải họ tham dự, và đều với thành tích bất bại. Sáu ngôi sao đã tham gia vào cả 3 chức vô địch thế giới mà Perugia giành được - chuyền 2 Simone Giannelli, chủ công Kamil Semeniuk và Oleh Plotnytskyi, các phụ công Roberto Russo và Sebastian Sole và libero Massimo Colaci. Tuy nhiên, người xuất sắc nhất trong trận chung kết, và xuyên suốt hành trình giải đấu, là đối chuyền người Tunisia, Wassim Ben Tara - hiện là nhà vô địch thế giới 2 lần.

Trong khi đó, chỉ mới tham dự Giải vô địch thế giới các CLB lần thứ 2, Osaka đã làm nên lịch sử vào năm 2025 khi trở thành CLB Nhật Bản đầu tiên vào chung kết - họ đứng thứ 5 trong lần đầu tiên tham dự vào năm 2013.

Lặp lại thành tích như trong chiến thắng đầu tiên của Perugia năm 2022, đội trưởng Giannelli tiếp tục giành được giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất giải (MVP), đồng thời cũng được chọn là chuyền 2 xuất sắc nhất. Vận động viên đoạt huy chương Olympic và nhà vô địch thế giới này đã thành lập Đội hình trong mơ của giải đấu cùng với 2 đồng đội ở Perugia, 3 tay đập đến từ Osaka và một người đến từ đội xếp thứ 3 là Aluron CMC Warta Zawiercie của Ba Lan.

Đội hình trong mơ của Giải vô địch thế giới các CLB

MVP: Simone Giannelli (Sir Sicoma Monini Perugia)

Chuyền 2 xuất sắc nhất: Simone Giannelli (Sir Sicoma Monini Perugia)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Wassim Ben Tara (Sir Sicoma Monini Perugia)

Chủ công xuất sắc nhất: Miguel Angel Lopez (Osaka Bluteon) và Aaron Russell (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Phụ công xuất sắc nhất: Agustin Loser (Sir Sicoma Monini Perugia) và Sebastian Sole (Sir Sicoma Monini Perugia)

Libero xuất sắc nhất: Tomohiro Yamamoto (Osaka Bluteon)

HUY KHÔI