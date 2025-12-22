Trần Thị Thanh Thúy trở lại Nhật Bản tiếp tục thi đấu

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã có mặt tại Nhật Bản và cô cùng đội bóng Gunma Green Wings tiếp tục thi đấu vào ngày 28-12 sắp tới.

Trần Thị Thanh Thúy đã sang Nhật Bản sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trần Thị Thanh Thúy vừa khép lại SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Chủ công của bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại Nhật Bản tiếp tục thi đấu cho đội Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Trong trận đấu trở lại của mình tại Nhật Bản lần này (ngày 28-12), dự kiến Thanh Thúy sẽ ra sân ở đội hình chính.

Tại SEA Games 33-2025 vừa qua, Thanh Thúy là đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giữ phong độ để ghi điểm xuất sắc. Cô và đồng đội đã có cơ hội vượt lên thắng trận chung kết trước đội nữ Thái Lan nhưng không thành công vào khoảnh khắc quyết định, do đó nhận HCB.

Vào ngày 31-1-2026, Thanh Thúy sẽ tham dự giải All Star Games của SV League ở Nhật Bản năm nay. Thanh Thúy đã được chọn vào đội hình đội Nichika. Đội hình này sẽ có các cầu thủ gồm Thanh Thuý, Wada, Hayashi, Kitamdo, Van Hecke, Miyabe, Bulter, Yamada, Ohmoto, Hirayama, Nagakawa, Hanaoka, Iwasawa và Nishimura.

Hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Cả 2 cùng được góp mặt trong đội hình chính tại đội bóng của mình. Việc thi đấu ở Nhật Bản cũng đồng nghĩa Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy không tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Tại Việt Nam, Thanh Thúy là cầu thủ của đội VTV Bình Điền Long An còn Bích Thủy là cầu thủ do Hóa chất Đức Giang lào cai quản lý.

MINH CHIẾN