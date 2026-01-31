Bóng chuyền Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam đã thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: VFV

Bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký sơ bộ sẽ tham gia môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Tại kỳ Đại hội này, bóng chuyền bãi biển tổ chức nội dung nam và nữ.

Chương trình tranh tài Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 23 tới 29-4. Kế hoạch tham dự Đại hội trên đã được Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thảo luận tại Hội nghị chuyên môn tổ chức vừa qua.

Lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á tổ chức là năm 2016 tại Đà Nẵng. Khi đó, chúng ta có góp mặt bóng chuyền bãi biển nam, nữ. Tuy nhiên, 2 đội tuyển không giành được huy chương.

Đại hội thể thao quốc tế gần nhất mà bóng chuyền bãi biển Việt Nam tham dự là SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Khi đó, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam và nữ cùng giành được HCĐ. Đội hình thi đấu của bóng chuyền bãi biển Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là Lê Hoàng Ý, Trần Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Châu Ngọc Lan, Đinh Thị Mỹ Ngà và Mai Hồng Hạnh.

Đại hội bãi biển châu Á 2026 là Đại hội quốc tế đầu tiên trong năm nay mà thể thao Việt Nam thi đấu. Đây cũng là giải quốc tế đầu tiên của các đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam ở năm nay.

MINH CHIẾN