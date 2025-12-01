Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 quyết định 15 môn thi đấu chính thức

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 sẽ có 15 môn thi đấu. Ảnh: OCA

Hội nghị Trưởng đoàn lần thứ nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đang được tổ chức tại Trung Quốc. Đại diện của thể thao Việt Nam đang có mặt tham dự để nắm bắt các nội dung sơ bộ về công tác tổ chức của quốc gia chủ nhà.

Đại hội đã chính thức quyết định các môn thể thao đưa vào tranh tài gồm: bơi mặt nước mở, bóng nước, bóng rổ 3x3, điền kinh bãi biển, đua thuyền rồng, bóng đá bãi biển (nam, nữ), bóng ném bãi biển, jujitsu, kabaddi bãi biển, sailing, leo núi bãi biển, teqball, aquathlon (bơi, chạy bộ), bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển.

Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 22-4-2026 tới 30-4-2026. Ở kỳ Đại hội này, chủ nhà Trung Quốc dự kiến các cuộc tranh tài có sự góp mặt của VĐV tới từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tới thi đấu.

Đây là lần thứ 6, Đại hội thể thao bãi biển châu Á được tổ chức. Dự kiến ban đầu, Đại hội có thể tổ chức cuối năm 2020 tuy nhiên đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sau đó, thời điểm được dời sang năm 2021 nhưng Đại hội chưa thể tổ chức. Chủ nhà Trung Quốc đã quyết định chuyển thời điểm tổ chức Đại hội tới tháng 5-2025 nhưng sau đó được ấn định cụ thể vào tháng 4-2026.

Lần gần nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á diễn ra là năm 2016 tại Đà Nẵng. Kỳ Đại hội trên đã tổ chức 172 nội dung của 22 môn chính thức. Đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí số 1 với 52 HCV, 44 HCB và 43 HCĐ. Trong phiên làm việc của Hội nghị Trưởng đoàn lần thứ nhất Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đại diện các đoàn thể thao được tham quan cơ sở vật chất một số địa điểm sẽ tổ chức thi đấu tại Đại hội.

MINH CHIẾN