Các kình ngư hoàn tất tranh tài tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025

Giải đã khép lại các nội dung tranh tài cuối cùng và những gương mặt hàng đầu bơi Việt Nam tiếp tục giành ngôi vô địch bằng ưu thế chuyên môn.

Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên đã có giải đấu thành công tại TPHCM. Ảnh: VASA

Tại ngày thi đấu cuối 27-12, nam kình ngư chủ nhà Lương Jeremie Loic Nino tiếp tục đạt phong độ cao để về đích đầu tiên nội dung 50m bướm nam với thời gian 24”31. Tuyển thủ của đội bơi TPHCM giành HCV khi vượt qua các đàn em Lương Hoàng Khang và Liêu Chí Vỹ tại cự ly này. Cùng ngày thi đấu, các gương mặt khác của TPHCM là Trần Duy Khôi đã giành HCV 100m ngửa nam với kết quả 57”22 còn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên chiến thắng 100m ngửa nữ bằng thành tích 1’04”67.

Giới chuyên môn đã chứng kiến các gương mặt từng thi đấu nổi bật ở SEA Games 33-2025 mới đây như Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thanh Bảo hay Nguyễn Thúy Hiền giành những kết quả HCV tại ngày cuối tranh tài.

Nguyễn Thúy Hiền đã về nhất cự ly 50m bướm nữ bằng thành tích 27”89 còn Phạm Thanh Bảo đạt HCV 200m ếch nam với thời gian 2’18”55. Tại nội dung này, Thanh Bảo đã thắng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nguyễn Quang Thuấn, Lê Thành Được, Bùi Sỹ Nhất… để có ngôi vô địch cho mình.

Tuy nhiên, Nguyễn Quang Thuấn vẫn kịp giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân trong ngày cuối với kết quả 4’35”07. Đây là nội dung từng giúp kình ngư này có HCV tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan cách đây chưa lâu.

Về nữ, Võ Thị Mỹ Tiên đã giành HCV nội dung 200m ếch nữ (2’39”36) và 400m hỗn hợp cá nhân nữ (5’08”96).

VĐV của TPHCM đạt được các kết quả tốt tại giải đấu. Ảnh: VASA

Ở ngày cuối của giải, một số ngôi vô địch trong thi đấu lặn được giới chuyên môn chú ý như Vũ Đặng Nhật Nam vô địch 50m chân vịt đôi nam (19”67), Lê Thị Thanh Tuyền vô địch 50m chân vịt đôi nữ (22”96), Nguyễn Trọng Dũng vô địch 200m vòi hơi chân vịt nam(1’23”46), Đặng Thị Vương vô địch 200m vòi hơi chân vịt nữ (1’34”89)…

Xếp hạng chung cuộc ở môn bơi, đội TPHCM dẫn đầu với 10 HCV, 20 HCB, 4 HCĐ. Hạng nhì là Tây Ninh với 9 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Cả 9 tấm HCV của đội Tây Ninh đều do Võ Thị Mỹ Tiên giành được. Hạng ba là Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 với 8 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ. Đối với môn lặn, đội Hà Nội xếp nhất (6 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ). Hạng nhì là Đồng Nai (6 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ) và hạng ba là Nghệ An (5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

MINH CHIẾN