Các kình ngư hàng đầu bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025

Ngay sau khi trở về từ SEA Games 3-32025, nhiều tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục tranh tài giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025.

Các tuyển thủ hàng đầu của bơi Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025 tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, giải đấu được tổ chức tại TPHCM từ ngày 24-12 tới 27-12. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết, 16 kình ngư vừa thi đấu SEA Games 33-2025 nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ góp mặt giải lần này.

Như vậy, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Văn Nguyễn Quốc… tranh tài tại giải. Ngoài họ, nhiều gương mặt có chuyên môn tốt của bơi Việt Nam mà không tham dự SEA Games 33-2025 cũng có mặt thi đấu.

Song hành với các nội dung bơi, giải sẽ tiến hành thi đấu các nội dung dành cho VĐV lặn trong cùng thời điểm. Vào ngày 26-12, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn sẽ tổ chức buổi vinh danh các gương mặt xuất sắc nhất của bơi Việt Nam năm 2025. Năm ngoái, VĐV Trần Hưng Nguyên và Võ Thị Mỹ Tiên là 2 tuyển thủ được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất môn bơi tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2024 còn Vũ Đặng Nhật Nam và Phạm Thị Thu là VĐV lặn xuất sắc nhất.

Giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025 cũng là chương trình thi đấu chuyên môn cuối cùng trong năm 2025 của bơi thành tích cao. Vào tháng 1-2026, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam sẽ xây dựng danh sách tập huấn chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

MINH CHIẾN