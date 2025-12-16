Hôm nay, kình ngư bơi Việt Nam về nước với 6 tấm HCV SEA Games 33

Các thành viên đội tuyển bơi Việt Nam rời SEA Games 33-2025 khi đã hoàn thành chương trình thi đấu và lần này chúng ta có kết quả tốt nhất là 6 ngôi vô địch qua các cự ly tranh tài.

Tấm HCĐ lịch sử ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 16-12, thành viên đội tuyển bơi Việt Nam chính thức lên đường về nước sau khi kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Khép lại hành trình tranh tài ở Thái Lan năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam có 6 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ. Từng tấm huy chương được Ban huấn luyện đánh giá mang lại nhiều giá trị đối với công tác chuẩn bị lực lượng và thành tích khi thi đấu chính thức.

6 tấm HCV được đội tuyển bơi giành được có từ kết quả thi đấu của Phạm Thanh Bảo (100m ếch, 200m ếch), Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân), Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp cá nhân), tiếp sức 4x200m tự do nam. Trước khi đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025, chúng ta đã xác định các nhóm cự ly trọng điểm để tập trung đạt được HCV theo kế hoạch đề ra.

Đội hình tham dự SEA Games 33-2025 của bơi Việt Nam có các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng, Nguyễn Viết Tường, Dương Văn Hoàng Duy, Phạm Thị Vân, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Trịnh Trường Vinh, Lương Jeremie Loic Nino và Nguyễn Khả Nhi.

Sau chương trình thi đấu, Ban huấn luyện sẽ có những đánh giá, rút kinh nghiệm với tuyển thủ trước khi bước vào các nhiệm vụ chuyên môn của năm 2026.

Phạm Thanh Bảo là kình ngư duy nhất giành 2 HCV cá nhân tại SEA Games 33-2025 của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam được ghi nhận đã có những đột phá ở lực lượng trẻ với các gương mặt giành được huy chương trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á như Dương Văn Hoàng Quy, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi. Hai tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Quang Thuấn đạt thêm sự tự tin phong độ để giành những tấm huy chương giá trị, trong đó có HCV 400m hỗn hợp cá nhân của nam tuyển thủ Quang Thuấn.

Kỳ SEA Games 33-2025 đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển bơi Việt Nam giành được huy chương trong 4 nội dung tiếp sức. Các kình ngư Việt Nam có HCV tiếp sức 4x200m tự do nam, HCĐ tiếp sức 4x100m tự do nữ, HCĐ tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam, tiếp sức 4x200m tự do nữ. Đây là những kết quả có giá trị cao ở nỗ lực thi đấu của các VĐV đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN