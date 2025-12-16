Lịch thi đấu SEA Games 33: Tâm điểm tranh HCV của điền kinh, đấu kiếm và rowing

Môn điền kinh sẽ được chú ý nhất ở ngày thi đấu 16-12 bởi các nội dung còn lại sẽ diễn ra để xác định bảng tổng sắp chung cuộc.

Nguyễn Trung Cường tiếp tục thi đấu ngày cuối để tìm thêm huy chương cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tranh tài ngày cuối các nội dung để tìm thêm thành tích cao nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài cự ly 3.000m chướng ngại vật tại ngày cuối cùng. Ngoài ra, chúng ta có Dương Thị Thảo, Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Hà Thị Thúy Hằng, Trần Thị Loan (nhảy xa nữ), Nguyễn Trung Cường (10.000m nam), Hoàng Thanh Giang (7 môn phối hợp nữ), tiếp sức 4x400m nam, tiếp sức 4x400m nữ sẽ thi đấu. Mỗi nội dung đều có khả năng giành thành tích tốt nhất tuy nhiên các tuyển thủ phải thận trọng trước mọi đối thủ.

Các tay chèo rowing Việt Nam cũng hướng tới tranh những tấm HCV đầu tiên cho mình ở ngày 16-12. Đội tuyển rowing Việt Nam sẽ thi đấu thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền 4 nam hạng nhẹ, thuyền 4 nữ một mái chèo. Các nội dung bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng.

Kiếm thủ Việt Nam bắt đầu bước vào tranh tài SEA Games 33-2025 với 3 nội dung đầu tiên gồm kiếm liễu nam (Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt), kiếm ba cạnh nữ (Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài) và kiếm chém nữ (Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng). Trong các nội dung, chúng ta đều có cơ hội giành kết quả cao nhất và cuộc đấu bắt đầu lúc 12 giờ trưa.

Võ sĩ kickboxing Việt Nam sẽ tham dự 3 trận chung kết trong ngày thi đấu với tuyển thủ Hoàng Thị Thùy Giang (point fighting 50kg nữ), Nguyễn Quang Huy (full contact 57kg nam), Nguyễn Đình Minh Khuê (low kick 51kg nam). Chung kết sẽ bắt đầu lúc 15 giờ.

Ở ngày thi đấu, một số môn tiếp tục đấu vòng loại và các lượt trận tứ kết, bán kết gồm muay, pencak silat, sailing, cầu mây, bóng bàn, kéo co, boxing, bắn cung, quần vợt, bắn đĩa bay.

Đội tuyển triathlon Việt Nam sẽ thi đấu 3 nội dung đầu tiên là tiếp sức nữ, tiếp sức nam và tiếp sức hỗn hợp triathlon (bơi, đạp xe, chạy bộ). Cuộc thi đấu diễn ra từ lúc 7 giờ sáng. Môn cử tạ cũng nỗ lực tìm HCV tại SEA Games 33-2025. Các lực sĩ sẽ tranh tài 2 hạng cân 88kg và 94kg.

MINH CHIẾN