Lịch thi đấu SEA Games 33: Gửi gắm niềm tin vào tuyển thủ wushu, bắn súng, điền kinh và bơi

Ngày 15-12 là ngày quan trọng của thể thao Việt Nam khi nhiều nội dung trọng điểm sẽ bước vào thi đấu để tranh huy chương.

Trịnh Thu Vinh là đại diện tiêu biểu của bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn điền kinh sẽ có nội dung 400m rào nam và 400m rào nữ thi đấu trong ngày. Đây là những nội dung chúng ta kỳ vọng vào thành tích huy chương. Ngoài ra, nội dung 3.000m chướng ngại vật sẽ chứng kiến Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long thi đấu. Đây là 2 tuyển thủ có khả năng giành thành tích cao nhất. Cùng ngày thi đấu, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết sẽ góp mặt cự ly 10.000m nữ. Trong khi đó, nội dung 800m nữ sẽ có Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà thi đấu. Ngoài ra, điền kinh Việt Nam cũng chú ý vào khả năng của Hoàng Thanh Giang tại nội dung 7 môn phối hợp nữ. Vòng loại sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng còn các chung kết bắt đầu từ 16 giờ 40.

Bơi sẽ tranh tài ngày cuối với sự góp mặt đầy đủ của các gương mặt hàng đầu là Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Huy Hoàng… Các kình ngư được chờ đợi làm tốt nhất chuyên môn. Nội dung thi đấu trong ngày gồm 50m bướm nữ, 200m ngửa nam, 400m tự do nam, 200m bướm nam, 50m ếch nam, 800m tự do nữ và tiếp sức 4x100m tự do nam. Chung kết các nội dung bắt đầu lúc 18 giờ.

Bắn súng sẽ có Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy tranh tài bài bắn 10m súng hơi hỗn hợp đồng đội. Nội dung bắn vòng loại vào lúc 9 giờ sáng.

Môn cử tạ cũng tập trung tối đa để lực sĩ hoàn thành mục tiêu. Trong ngày thi đấu, chúng ta có Nguyễn Thị Thủy Tiên (63kg nữ), Nguyễn Quang Trường (79kg nam) và Hoàng Kịm Lụa (69kg nữ) thi đấu.

Wushu sẽ có các nội dung chung kết trong ngày thi đấu. Trong đó, sự tập trung vào võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ) và Trần Văn Chưởng (60kg nam). Các tuyển thủ nội dung taolu (biểu diễn) cũng góp mặt tại chung kết của mình trong ngày thi đấu.

Cũng tại ngày thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu bộ 3 nữ môn bi sắt. Nếu vượt qua vòng loại, cơ hội giành thêm HCV là rất cao cho bi sắt Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chơi trận chung kết trước Thái Lan vào chiều tối ngày 1`5-12.

Tại ngày thi đấu, chúng ta còn góp mặt trong các môn bóng ném, bóng đá nam, quần vợt, kickboxing, muay, pencak silat, cầu mây. Các đội tuyển nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

MINH CHIẾN