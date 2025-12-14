“Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo tiếp tục thống trị cự ly 200m ếch nam tại SEA Games 33

Kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu của mình trên các đường đua của nội dung bơi ếch và lần này nam tuyển thủ có chiến thắng tại 200m ếch nam.

Phạm Thanh Bảo đã tranh tài và có HCV cự ly 200m ếch nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối tranh tài 14-12, đường đua xanh của SEA Games 33-2025 chứng kiến tấm HCV tiếp theo trong nội dung 200m ếch nam của đội tuyển bơi Việt Nam. Tuyển thủ Phạm Thanh Bảo là gương mặt sáng giá nhất của bơi Việt Nam tại chung kết 200m ếch nam ở SEA Games 33-2025.

Chung kết của nội dung có sự góp mặt của 8 kình ngư tới từ Việt Nam (1 VĐV), Singapore (2), Indonesia (1), Thái Lan (1), Malaysia (1) và Myanmar (2).

Ngay khi xuất phát, Thanh Bảo và Chun Ho Chan (Singapore) là 2 người vượt lên bám đuổi nhau tạo ra cuộc cạnh tranh kịch tính. Tuy nhiên, kình ngư của bơi Việt Nam vẫn giữ tốc độ tốt nhất để nhỉnh hơn đối thủ người Singapore. Kết thúc chặng thi đấu, Phạm Thanh Bảo đã về nhất với thời gian 2’12”81. Kết quả chưa thể phá được kỷ lục SEA Games nhưng vẫn đảm bảo cho Thanh Bảo hoàn thành tấm HCV của nội dung ở SEA Games 33-2025. Về thứ 3 là Maximillian Wei Ang (Singapore, 2’15”56).

“Trước khi thi đấu, tôi đã được Ban huấn luyện động viên giữ vững tinh thần. Bước vào thi đấu, tôi đã tập trung hết khả năng để bơi với khả năng tốt nhất. Tôi rất vui khi đã bảo vệ được tấm HCV ở cuộc đua lần này”, Phạm Thanh Bảo chia sẻ.

Tính về thành tích chuyên môn, Phạm Thanh Bảo đã giành HCV liên tiếp trong 2 kỳ SEA Games 32, 33 ở cự ly 200m ếch nam. Năm 2022 tại SEA Games 31 ở Việt Nam, kình ngư này vô địch với thông số 2’12”09 và có HCB. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, kình ngư này đã giành HCV 200m ếch nam với kết quả 2’11”45 và là kỷ lục của SEA Games. Bây giờ, Thanh Bảo đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở SEA Games 33-2025.

Trước đó, Phạm Thanh Bảo đã có tấm HCV nội dung 100m ếch nam. Tấm HCV của Phạm Thanh Bảo trong ngày 14-12 là HCV thứ 6 của đội tuyển bơi Việt Nam.

Cùng xem Thanh Bảo thi đấu trong ngày 14-12:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)