Kình ngư Việt Nam tự tin làm quen với hồ bơi SEA Games 33

Các kình ngư hàng đầu của đội tuyển bơi Việt Nam đã ra hồ bơi chính của Đại hội tập làm quen ngay trong ngày 8-12.

Nguyên Huy Hoàng rất quyết tâm giành kết quả cao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
“Các tuyển thủ tập luyện với tinh thần tốt nhất. Buổi làm quen để VĐV có cảm giác chuyên môn và duy trì nhịp độ của mình”, lãnh đội bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025 – bà Lê Thanh Huyền đã trao đổi.

Ngay tại ngày đầu tiên, các tuyển thủ được làm quen với hồ nước để có cảm giác tốt nhất. Các kình ngư Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo hay Lương Jeremie Loic Nino tận dụng thời gian để có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng thêm trước khi vào thi đấu chính thức.

Môn bơi sẽ khởi tranh vào ngày 10-12 theo giờ địa phương tại Bangkok (Thái Lan). Đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng sẽ giành được những tấm huy chương đầu tiên ngay ở ngày khởi đầu để có sự suôn sẻ. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang là 1 trong những gương mặt trọng điểm của đội tuyển bơi Việt Nam lần này.

Tại SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam sẽ tham dự các môn gồm bơi, nhảy cầu và bơi mặt nước mở. Các tuyển thủ sẽ có những nhiệm vụ chuyên môn riêng của mình. Vào ngày 9-12, đại diện các đội tuyển bơi sẽ họp kỹ thuật với Ban tổ chức môn bơi sau đó thống nhất đăng ký cuối cùng để thi đấu chính thức.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã đăng ký 16 kình ngư tham dự SEA Games 33-2025 gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Lương Jeremie Loic Nino, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng, Trịnh Trường Vinh, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Viết Tường, Dương Văn Hoàng Duy, Phạm Thị Vân, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân.

Trong đó, các kình ngư từng tham dự SEA Games 32 và giành huy chương là Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Thúy Hiền, Mỹ Tiên, Lương Jeremie Loic Nino, Quang Thuấn.

Các tuyển thủ của đội tuyển bơi Việt Nam đã được tập huấn tại Trung Quốc và Pháp trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN

