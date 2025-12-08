Bóng đá nữ SEA Games 33, Việt Nam - Philippines (18g30, ngày 8-12): Độ khó tăng dần

Thắng đậm Malaysia ở trận ra quân được xem là cú chạy đà tốt cho các cô gái Việt Nam cho hai trận còn lại ở bảng B, trước mắt là cuộc so tài với đội tuyển Philippines vào tối 8-12.

Cuộc so tài giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines ở bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Trận ra quân đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu kép khi vừa thắng lớn, vừa giữ lực lượng tốt nhất cho trận tiếp theo như nhận xét của HLV Mai Đức Chung: "Chúng tôi không có ca chấn thương, thẻ phạt ở trận ra quân. Qua đó cũng đảm bảo được lực lượng tốt nhất cho trận gặp Philippines, đó là điều hết sức cần thiết".

Philippines vừa thua Myanmar 1-2 ở trận ra quân, họ thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục trắng tay trong cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2. Đội hình với nhiều cầu thủ nhập tịch, có thể hình tốt của Philippines vẫn là thách thức lớn cho các cầu thủ Việt Nam vốn không mạnh ở khả năng không chiến. Năm lần gặp gỡ gần đây Việt Nam thắng 3 trận, nhưng lại thua ở 2 trận đấu gần nhất với tỷ số 0-4 và 1-2. Điều đó hoàn toàn không thể chủ quan bởi đó là thời điểm HLV Mai Đức Chung có được dàn cầu thủ tốt nhất.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn giao thoa lực lượng mà đã có nhiều gương mặt vốn thường ngồi ghế dự bị được đá chính ở trận gặp Malaysia vừa qua. Đó là thủ môn Khổng Thị Hằng, Vạn Sự, Nguyễn Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như... Nhưng đến cuộc so tài với Philippines hẳn sẽ có những điều chỉnh. Những cầu thủ kỳ cựu Huỳnh Như, Diễm My, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan và cả thủ môn Kim Thanh sẽ trong tư thế sẵn sàng đá chính.

Gặp Philippines trong bối cảnh đối phương vào thế phải thắng thì với một HLV dày dặn kinh nghiệm như ông Mai Đức Chung hẳn không mạo hiểm thử nghiệm vị trí. Khu vực mà đội tuyển Việt Nam lo ngại chính ở hàng phòng ngự khi sự vắng mặt của Chương Thị Kiều sẽ làm cho hệ thống phòng ngự sẽ giảm đi sức mạnh trong khả năng chống bóng bổng.

Nếu thắng trận này, đội tuyển Việt Nam sớm giành vé vào bán kết. Thậm chí kết quả hòa cũng giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có nhiều tính toán cho trận gặp Myanmar ở lượt cuối. Thuận lợi về mặt tâm lý sẽ là điều quan trọng giúp các cầu thủ Việt Nam tiếp cận trận đấu tốt hơn trước đối thủ vốn "kỵ-rơ" này.

QUỐC CƯỜNG