Bùi Vĩ Hào kỳ vọng sẽ có tên trong danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2026

Các cầu thủ U23 Việt Nam có phong độ và thể trạng tốt trước khi lên đường sang Saudi Arabia.

HLV Kim Sang-sik đã điều chỉnh cường độ ở buổi tập này, tập trung nhiều hơn vào các nội dung phối hợp kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và dứt điểm cầu môn. Các cầu thủ U23 Việt Nam đều thể hiện tinh thần hưng phấn, nguồn năng lượng tích cực và sự tập trung cao độ trong từng bài tập. Cuộc so tài với Syria được xem là bài kiểm tra chất lượng đối với đội tuyển U23 Việt Nam trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Bùi Vĩ Hào bày tỏ niềm vui khi đứng trước cơ hội lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở sân chơi châu lục. “Cảm xúc của tôi khi được gọi trở lại tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sau kỳ SEA Games rất thành công của đội tuyển là rất đặc biệt. Toàn đội đang rất hưng phấn sau chức vô địch SEA Games. Tôi tin rằng tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải đấu, khi mà chúng ta sẽ đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia”, Vĩ Hào chia sẻ.

Bùi Vĩ Hào hy vọng sẽ góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026

Vĩ Hào từng lập ghi cú đúp trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar, chân sút của Becamex TPHCM cho biết đó là nguồn động lực lớn cho bản thân ở lần trở lại này. “Ở kỳ U23 châu Á trước, tôi đã ghi được hai bàn và có những đóng góp nhất định cho đội. Điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm nay”, anh nói.

Liên quan đến tình trạng thể lực sau chấn thương, Bùi Vĩ Hào khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng. “Sau khi bị chấn thương và hồi phục, cảm giác bóng và thể lực của tôi hiện tại đã đạt 100%. Mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy rất tự tin khi bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng này”, Vĩ Hào cho biết.

Với kinh nghiệm từng tham dự và để lại dấu ấn tại VCK U23 châu Á, Bùi Vĩ Hào nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là nỗ lực để góp mặt trong danh sách chính thức. “Mục tiêu của tôi là được có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2026. Tôi sẽ luôn cố gắng tập luyện, thi đấu hết khả năng và sẵn sàng cống hiến nếu được Ban huấn luyện trao cơ hội ra sân”, Vĩ Hào khẳng định.

CAO TƯỜNG