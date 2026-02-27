Đội hạng Nhất Long An thất bại trong thế hơn người

Tấm thẻ đỏ mà cầu thủ Đại học Văn Hiến phải nhận ở phút 38 cũng không giúp đội khách Long An tránh khỏi thất bại tại vòng 10 Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.

Cầu thủ Long An thể hiện sự thất vọng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 trở lại vào chiều 27-2, với các trận đầu tiên thuộc vòng 10. Trên sân Thống Nhất (TPHCM), Đại học Văn Hiến tiếp Long An trong khí thế hưng phấn của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Phút 30, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số. Lường Quốc Thắng bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Nguyễn Ngọc Hậu đệm bóng cận thành, làm tung mành lưới đối phương.

Nhưng chính Ngọc Hậu sau đó 8 phút lại bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ đội chủ nhà cướp bóng trong tay thủ môn Lê Văn Hưng (Long An), khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Dù phải thi đấu trong thế thiếu người, Đại học Văn Hiến vẫn không hề tỏ ra lép vế. Lối chơi phòng ngự phản công do HLV Nguyễn Đình Hưng xây dựng nhiều thời điểm khiến khung thành Văn Hưng rơi vào tình trạng báo động.

Đại học Văn Hiến (áo xanh) có trận đấu khai Xuân Bính Ngọ 2026 thành công. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở chiều ngược lại, hàng công của Long An thi đấu bế tắc, các pha lên bóng thiếu sự gắn kết và sắc bén. Chính vì vậy, họ không thể đưa bóng vào lưới đối phương và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Chiến thắng trận khai Xuân giúp Đại học Văn Hiến vươn lên xếp thứ 5 với 15 điểm, còn Long An tiếp tục đứng hạng 10 khi có 8 điểm.

Hai trận đấu còn lại trong ngày 27-2 chứng kiến chiến thắng thuyết phục của hai đội đầu bảng Đồng Nai và Khánh Hòa trên sân nhà. Cụ thể, Đồng Nai thắng đậm 5-1 trước đội xếp áp chót Đồng Tháp. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng kéo dài chuỗi bất bại, xây chắc ngôi đầu bảng với 24 điểm.

Nguyễn Văn Tiếp ăn mừng bàn thắng mở điểm cho Khánh Hoà. ẢNH: QUỲNH MAI

Khánh Hòa vẫn kém Đồng Nai 5 điểm, dù thầy trò HLV Trần Trọng Bình thắng Quy Nhơn United với tỷ số 2-0. Thất bại này đẩy Quy Nhơn United xuống vị trí thứ 6 khi có 14 điểm.

Vòng 10 sẽ còn diễn ra thêm 3 cặp đấu khác giữa Bắc Ninh - Quảng Ninh (16 giờ, ngày 28-2), Trẻ PVF - Thanh Niên TPHCM (18 giờ, ngày 28-2) và Phú Thọ - CLB TPHCM (18 giờ, ngày 1-3).

HỮU THÀNH