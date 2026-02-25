Đội tuyển nữ Việt Nam cần tính toán kỹ cho cuộc đua đến World Cup 2027

Đội tuyển nữ Việt Nam cần toan tính cho tấm vé dự World Cup nữ 2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam mở đầu năm Bính Ngọ 2026 bằng vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Đây là đấu trường quan trọng bậc nhất của Huỳnh Như cùng đồng đội trong năm nay, bởi nó xác định tấm vé dự World Cup nữ 2027.

Cụ thể, 4 đội góp mặt ở vòng bán kết cùng 2 đội thắng vòng play-off tại sân chơi châu lục sẽ đoạt vé chính thức đến ngày hội lớn của bóng đá thế giới. Trong đó, vòng play-off sẽ dành cho 4 đội thất bại ở vòng tứ kết.

Tổng cộng 12 đội tuyển tham dự Asian Cup nữ 2026, được chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng trong bảng đấu của mình. Từ đó, chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong ba bảng đoạt vé vào vòng tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và có lịch thi đấu lần lượt gặp Ấn Độ (18 giờ, ngày 4-3), Đài Loan Trung Quốc (12 giờ, ngày 7-3) và Nhật Bản (16 giờ, ngày 10-3). Nếu thi đấu đúng sức, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể đứng nhì bảng C, bởi ngôi đầu bảng khó tuột khỏi tay ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Nhật Bản.

Cửa dự World Cup rất thấp nếu xếp nhì bảng C

Nếu xếp nhì bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn sẽ đụng độ CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc ở trận tứ kết 2. Với độ lệch rất lớn về mặt chuyên môn, tỷ lệ phần trăm để Huỳnh Như cùng đồng đội tạo nên bất ngờ trước một trong 2 đối thủ này rất thấp.

Bởi Trung Quốc dự Asian Cup nữ 2026 với tư cách đương kim vô địch giải đấu, còn CHDCND Triều Tiên đang là á quân ASIAD 2022 cũng như nhiều năm liên tiếp giữ vị thế số 1 tại châu Á. Tham vọng của CHDCND Triều Tiên hay Trung Quốc không chỉ là tấm vé dự World Cup nữ 2027 mà còn là danh hiệu tại mùa giải năm nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể đụng độ Philippines ở trận playoff tranh vé chính thức dự World Cup nữ 2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nếu kết quả vòng tứ kết không ủng hộ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xuống tham dự trận play-off để tranh tấm vé chính thức cuối cùng dự World Cup nữ 2027. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở nhánh đấu này sẽ là đội thua ở trận tứ kết 4, khả năng cao là một trong 4 đội tuyển Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên. Trong đó, Hàn Quốc và Australia là những vị “khách quen” của đấu trường thế giới. Dù gặp đối thủ nào thì cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam đều rất khiêm tốn.

Nếu thua trận play-off, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội khác tranh vé dự World Cup nữ 2027 thông qua vòng play-off liên lục địa với các đối thủ đến từ châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương, Bắc Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng đến vòng đấu này, tỷ lệ chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung vốn đã thấp… càng thấp hơn.

Cửa dự World Cup rộng mở nếu đứng thứ 3 vòng bảng

Như đã đề cập, cách phân chia nhánh đặc biệt ở vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup nữ 2026 buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung cần có sự tính toán kỹ lưỡng cho hành trình “săn” vé dự World Cup nữ 2027.

Bởi nếu nằm trong tốp 2 đội xếp thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ ở vòng trong “nhẹ ký” hơn so với trường hợp đứng nhì bảng C. Nếu thua ở trận tứ kết, các đối thủ mà Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ gặp ở trận play-off châu lục sẽ là Philippines, Uzbekistan hay Đài Loan Trung Quốc. Nhóm đội tuyển này có sức mạnh gần như tương đồng hoặc thấp hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam. Khi đó, tỷ lệ giành chiến thắng của toàn đội ít nhất có thể đạt 50%.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần tính toán kỹ nếu “chủ động” đứng thứ ba bảng C. Bởi rủi ro khi đó sẽ rất lớn vì phải xét điểm với 2 đội xếp thứ 3 tại bảng A và bảng B. Nếu không đủ số điểm cần thiết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời tan tành giấc mơ dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Trong mọi kịch bản, lợi thế luôn đi kèm rủi ro. Điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn là duy trì sự tỉnh táo, bản lĩnh và tận dụng tối đa cơ hội trên chặng đường dài phía trước.

HỮU THÀNH