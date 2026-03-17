Đội tuyển U15 nữ Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế tại Australia

Nhân lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Australia, đội tuyển U15 nữ Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá trẻ CommBank Emerging Championships 2026 từ 9-4 đến 15-4, giải đấu phát triển tài năng trẻ uy tín của bóng đá Australia.

Đội tuyển U15 nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại CommBank Emerging Matildas Championships – nội dung dành cho các đội U15 nữ, diễn ra tại Trung tâm Home of the Matildas ở Bundoora (Australia). Sự góp mặt của đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu chất lượng, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ Australia có cơ hội cọ xát với một trong những nền bóng đá nữ phát triển hàng đầu khu vực.

Bóng đá nữ Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về phát triển. Thành tích nổi bật trong thời gian qua gồm lần đầu tiên tham dự FIFA Women’s World Cup 2023, vào tứ kết AFC Women’s Asian Cup gần nhất, cùng nhiều huy chương tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và Southeast Asian Games.

Việc tham dự giải đấu tại Australia không chỉ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Australia trong công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ.

Bên cạnh đội U15 nữ Việt Nam, giải đấu năm nay cũng chào đón đội U15 nam của JFA Academy thuộc Japan Football Association tham dự nội dung dành cho nam – CommBank Emerging Socceroos Championships. Đây là học viện bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản, nhiều năm qua đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các tài năng trẻ hàng đầu châu Á.

CommBank Emerging Championships 2026 được xem là sân chơi quan trọng nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu bóng đá trẻ giữa các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

ĐOÀN NHẬT