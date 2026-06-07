Thể Công Viettel giành Huy chương bạc

Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước CLB Công an Hà Nội vào tối 7-6, các cầu thủ Thể Công Viettel tự quyết định ngôi Á quân của mình mà không cần quan tâm đến kết quả trên sân Ninh Bình.

Thể Công Viettel kịp giành ngôi Á quân ở vòng đấu cuối. Ảnh: MINH HOÀNG

Chuyến làm khách cuối mùa trên sân Thiên Trường, HLV Polking bố trí đội hình xuất phát với lực lượng mạnh nhất, không nằm ngoài mục tiêu giành điểm để lập kỷ lục về điểm số của nhà vô địch. Trên hàng công dù không có Alan Sebastiao nhưng đội khách còn có Đình Bắc, Artur, Quang Hải vốn đang có phong độ tốt.

Trong khi đó đội chủ nhà có đầy đủ lực lượng và hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để giành ngôi Á quân, đồng thời sở hữu suất tham dự AFC Champions League Two 2026-2027.

Diễn biến trận đấu khá cân sức qua lối chơi tấn công cởi mở giữa hai đội. Có nhiều thời điểm CAHN kiểm soát được khu trung tuyến nhưng không xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Ở vào thế trận bị lấn lướt, Thể Công Viettel bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 32 từ pha lập công của Hoàng Minh sau đường chuyền của Paulo. Pha dứt điểm từ cú sút sệt hiểm hóc của anh đã đánh bại Filip Nguyễn.

Hưng phấn sau bàn dẫn trước, đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn ở thời gian còn lại của hiệp đầu cũng như phần đầu hiệp hai. Các chân sút có nhiều cơ hội gây nguy hiểm trước khung thành CAHN nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ở bên kia sân, CAHN cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại nhưng không thể khuất phục khung thành đội chủ nhà. Thắng trận này, Ninh Bình đạt 54 điểm và cán đích ở vị trí Á quân.

Hà Nội FC bất phân thắng bại cùng CLB Công an TPHCM. *Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ninh Bình thắng 3-0 trước Hà Tĩnh nhờ các bàn thắng của Friday, Gia Hưng và Bảo Toàn. Trận thắng giúp Ninh Bình đạt 51 điểm và đứng hạng ba. Trong khi Hà Nội FC như... hụt hơi và chỉ giành được 1 điểm qua trận hòa 1-1 trước Công an TPHCM.

QUỐC CƯỜNG