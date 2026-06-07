Thể Công Viettel chờ đoạn kết đẹp

Có những thời điểm tưởng như đội bóng áo lính chạm tay vào ngôi Á quân, nhưng phong độ thất thường sau đó đã làm cho họ đánh mất cơ hội về đích sớm. Đến trước vòng 26 LPBank 2025-2026 vào ngày 7-6, thầy trò HLV Popov chỉ cần 1 kết quả hòa cũng đạt yêu cầu, nhưng liệu CAHN có dễ dàng chịu làm “quân xanh” khi đã giành Cúp vô địch?

Dù vắng Alan nhưng CAHN vẫn còn nhiều tay săn bàn đang có phong độ ổn định.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang hơn đội theo sau là Ninh Bình vừa vặn 3 điểm, nhưng có bất lợi là thua đối thủ này trong đối đầu. Thế nên nếu xảy ra kịch bản xấu nhất là Thể Công Viettel thua trận trong khi Ninh Bình giành trọn 3 điểm thì đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ vượt lên để giành ngôi Á quân.

Chính vì thế mà mục tiêu của Thể Công Viettel trong trận này là không được để thua, chỉ cần giành 1 điểm thì họ đủ để tự quyết thứ hạng chung cuộc cho mình. Nhưng lúc này, “chìa khóa” trận đấu không còn ở trong tay của Khuất Văn Khang và các đồng đội, bởi CAHN có nhiều lý do để không lơi chân ở cuộc so tài này. Nhất là họ quyết giành 3 điểm để khẳng định sức mạnh của tân vương cũng như lập kỷ lục về điểm số chung cuộc của nhà vô địch. Với 64 điểm hiện nay, CAHN đã cân bằng kỷ lục mà Hà Nội FC đạt được khi đăng quang hồi 8 năm trước.

Thể Công Viettel có dàn cầu thủ đồng đều, nhưng lại thiếu nhân tố nổi trội như một thủ lĩnh ở giữa sân. Sau khi Hoàng Đức, Đức Chiến chia tay họ chưa tìm được nhân tố thay thế. Trong khi ở bên kia sân, CAHN tập trung nhiều hảo thủ, nhất là hàng công đang vào giai đoạn có phong độ tốt.

Phong độ thiếu ổn định, Thể Công Viettel vẫn còn chờ đến vòng cuối để tranh vị trí thứ nhì chung cuộc.

Vẫn còn mục tiêu để phấn đấu, nhưng để đạt được điều đó đoàn quân của HLV Popov phải nỗ lực rất lớn trong cuộc tiếp đón CAHN. Trong trường hợp tự giải quyết trận đấu theo ý muốn thì Thể Công Viettel không cần quan tâm đến diễn biến trên sân Ninh Bình. Ba lần so tài gần nhất đều bất phân thắng bại, lần này liệu có sự khác biệt?

Khó cho đội chủ nhà là trận này vắng Nhâm Mạnh Dũng và Đinh Viết Tú do thẻ phạt. Ở bên kia sân, đội chủ nhà cũng không có Alan Sebastiao, nhưng họ vẫn còn Artur, Đình Bắc, Quang Hải…

Dự đoán: 1-2

LÊ ANH