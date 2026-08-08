Thủ môn Lê Giang và màn “chào sân” ấn tượng ở đấu trường Đông Nam Á

Nếu như hai năm trước, đội tuyển Việt Nam trình làng chân sút Nguyễn Xuân Son, người sau đó đã “gieo sầu” lên các hàng phòng ngự trong hành trình chinh phục ASEAN Cup 2024 thì năm nay, đến lượt tân binh Lê Giang ghi đậm dấu ấn.

Thủ môn Lê Giang trở thành chốt chặn an toàn của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất vòng bảng bằng trận thắng 3-1 trước Campuchia vào tối 7-8. Đó cũng là trận đầu tiên hàng thủ Việt Nam bị đánh bại, nói đúng hơn là thủ môn Lê Giang thủng lưới bàn đầu tiên sau 3 trận giữ trắng lưới trước đó. Phong độ ổn định, phản xạ nhạy bén trong những pha đối mặt với tiền đạo đối phương đã giúp thủ môn thuộc biên chế của CLB Công an TPHCM tạo sự an tâm với các đồng đội.

Chia sẻ sau trận gặp Campuchia, Lê Giang cho biết: “Tất nhiên không thủ môn nào trên thế giới vui khi phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cũng như toàn đội làm rất tốt trong suốt vòng bảng. Sau 4 trận, chúng tôi chỉ để thủng lưới một bàn. Tôi và các đồng đội sẽ xem lại, phân tích video và cố gắng hết sức ở những trận đấu tiếp theo".

Hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu ổn định ở 4 trận vừa qua

"Sự kết nối giữa tôi và hàng phòng ngự rất tốt. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau, dù đôi khi không thể nghe thấy nhau vì trên khán đài có rất đông khán giả. Nhưng như tôi đã nói, đó là một phần của bóng đá và tuyển Việt Nam đang chơi tốt hơn từng ngày. Chúng tôi vẫn tiếp tục cải thiện, hướng tới ngôi vô địch", Patrik Lê Giang nói thêm.

Lê Giang là một trong hai cầu thủ nhập tịch của CLB Công an TPHCM được HLV Kim Sang-sik triệu tập trước thềm ASEAN Cup 2026. Nhưng đáng tiếc là vào giờ chót, Khoa Ngô chưa bình phục kịp chấn thương nên đã lỡ hẹn.

QUỐC CƯỜNG