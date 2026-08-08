Việt Nam - Campuchia 3-1: Việt Nam và Singapore vào vòng bán kết

Lượt cuối vòng loại bảng A diễn ra vào tối 7-8 với 2 trận Việt Nam - Campuchia và Singapore - Indonesia diễn ra cùng giờ. Các cầu thủ Việt Nam giành ngôi đầu bảng A sau khi thắng Campuchia 3-1. Indonesia tiếp tục gây thất vọng khi để Singapore cầm hòa 1-1, bị loại.

Với việc rộng cửa vào vòng bán kết nên HLV Kim Sang-sik cất 3 tiền đạo nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc trên ghế dự bị. Hàng công được giao cho Hai Long và Đình Bắc. Sự lấn lướt về con người và thế trận giúp đội chủ nhà thắng 3-1, trong đó Đình Bắc lập cú đúp, tạm vươn lên dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng tại ASEAN Cup 2026. Điểm trừ của đội chủ nhà là bàn thua ở phút 71. Trận thắng này giúp đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A với 10 điểm cùng thành tích bất bại ở vòng bảng. Ở trận còn lại, Indonesia chỉ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách tại Singapore dù ghi bàn trước. Kết quả trên giúp Singapore giành vị trí nhì bảng A và cùng đội tuyển Việt Nam vào vòng bán kết.

Với cục diện ở bảng B hiện tại, cặp bán kết 1 gần như đã xác định giữa Thái Lan và Singapore. Ở trận bán kết còn lại, Việt Nam đang chờ đối thủ là Malaysia hoặc Myanmar hoặc Philippines. Theo mã số bốc thăm, đội tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 16-8. Sau đó ba ngày là trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

QUỐC CƯỜNG