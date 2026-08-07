ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Campuchia 3-1: Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A!

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất vòng bảng với 10 điểm, chính thức giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A cùng thành tích bất bại đầy ấn tượng.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Hết giờ!! Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi đầu

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam trước Campuchia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất vòng bảng với 10 điểm, chính thức đứng đầu bảng A cùng thành tích bất bại.

Ở vòng bán kết, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ là một trong ba đội Malaysia, Thái Lan hoặc Myanmar.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Singapore đã hòa Indonesia 1-1 chung cuộc, qua đó giành ngôi nhì bảng A (8 điểm) cùng tấm vé đi tiếp vào bán kết. Indonesia chỉ xếp thứ ba với 7 điểm nên ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu năm nay.

>>Phút 89: Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-1

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng có bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ đường chọc khe bổng của Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống xâm nhập vòng cấm Campuchia.

Thủ môn Koy Salim lúng túng trong pha băng ra, tạo điều kiện để Đình Bắc thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, đưa bóng vượt qua tầm với của người gác đền Campuchia và ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu.

Ảnh: MINH HOÀNG

Đây là pha lập công thứ 5 của Đình Bắc tại ASEAN Cup 2026, giúp tiền đạo này chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu.

>>Phút 84, nỗ lực tạt bóng vào của Xuân Son đã khiến cầu thủ Im Vakhim của Campuchia lóng ngóng phá bóng... vào lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn lại với tỷ số 2-1.

>>Phút 79: Đội tuyển Việt Nam thực hiện 2 sự thay đổi người tiếp theo

HLV Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi tung trung vệ Khổng Minh Gia Bảo và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay đội trưởng Nguyễn Quang Hải cùng trung vệ Phạm Xuân Mạnh. Sau khi rời sân, Quang Hải trao lại tấm băng đội trưởng cho Nguyễn Xuân Son, người tiếp quản vai trò thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam trong những phút còn lại.

>>Phút 71, Xuân Mạnh không thể theo kèm Bento, cầu thủ rất khoẻ đã có cú rướn mạnh mẽ trước khi sút tung lưới thủ thàng Lê Giang Patrik để san hoà tỷ số 1-1 cho Campuchia. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Singapore - Indonesia 1-1! Pha phạm lỗi của Song Ui-young (Singapore) với cầu thủ đội Indonesia đã buộc trọng tài rút thẻ đỏ vào phút 61. Nhưng may mắn cho cầu thủ này là sau khi xem VAR, trọng tài người Oman đã quyết định xóa thẻ.

>>Đội tuyển Việt Nam may mắn thoát thua

Phút 60, Phat Sokha thoát khỏi sự đeo bám của Quang Hải trước khi tung cú dứt điểm từ khoảng cách 20m. Trong khoảnh khắc thiếu tập trung, thủ môn Patrik Lê Giang xử lý không tốt khiến bóng bật ra, suýt đi vào khung thành. Rất may, tình huống này không dẫn đến bàn thắng, giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi bàn thua.

>>Tốc độ trận đấu được đẩy cao, Trương Tiến Anh bỏ lỡ cơ hội.

Phút 55, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Iago Bento khiến hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo trong vòng cấm. Rất may, Phạm Xuân Mạnh kịp thời lùi về, ngăn cản Bento có cơ hội đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang.

Tình huống phòng ngự thành công này mở ra cơ hội phản công cho đội nhà. Nguyễn Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái trước khi chuyền vào trong để Trương Tiến Anh tung cú sút xa, đưa bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc. Thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Campuchia lập tức có sự điều chỉnh khi rút hậu vệ Sophal ra nghỉ.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Phút 48, từ pha dàn xếp tấn công, Oratmangoen dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu: 1-0 cho Indonesia!

>>HLV Kim Sang-sik thực hiện sự thay đổi người đầu tiên trong hiệp 2.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung tiền đạo Nguyễn Xuân Son vào sân thay Nguyễn Hoàng Đức. Với sự điều chỉnh này, Xuân Son sẽ đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công, trong khi Quang Hải rời cánh phải để trở lại trung tâm hàng tiền vệ, đá cặp cùng Lê Phạm Thành Long.

Bên phía Campuchia cũng thực hiện hai sự thay đổi nhân sự ngay sau giờ nghỉ nhằm làm mới đội hình.

>>Hiệp 2 đã bắt đầu với pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam ở hành lang phải.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Kết thúc hiệp 1: Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 1-0

Khép lại 45 phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn Campuchia 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở phút 18.

Theo thống kê từ Ban tổ chức, các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng tới 79%, tung ra 5 cú dứt điểm, trong đó có 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Dù hoàn toàn làm chủ thế trận, đội tuyển Việt Nam mới chỉ một lần chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

>>Singapore - Indonesia 0-0 (Hiệp 1). Kết thúc hiệp đầu tiên hai đội bất phân thắng bại với tỷ số hòa 0-0. Tương tự như trận gặp Việt Nam, các cầu thủ Singapore đã tở chức thế trận phòng ngự chắc chắn, gây nhiều khó khăn cho Indonesia trong nỗ lực tìm bàn thắng.

>>Phút 37: Quang Hải bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn.

Quang Hải phối hợp ăn ý với Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Văn Vĩ trong một pha đập nhả đẹp mắt trước vòng cấm. Sau đó, Đình Bắc tung đường chọc khe để đội trưởng đội tuyển Việt Nam bứt tốc, vượt qua hai cầu thủ Campuchia trước khi đối mặt thủ môn Koy Salim.

Tuy nhiên, Quang Hải không thể đánh bại người gác đền của Campuchia trong tình huống đối mặt. Đây cũng là pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1997 kể từ đầu trận.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Patrik Lê Giang băng ra hợp lý!

Các cầu thủ Campuchia bắt đầu tạo ra những tình huống phản công đáng chú ý. Phút 32 và 34, thủ môn Patrik Lê Giang hai lần băng ra hợp lý để đảm bảo an toàn cho khung thành đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 34, khi thủ môn thuộc biên chế Công an TPHCM lao ra kịp thời để thu hẹp góc sút trong pha đối mặt với Hav Soknet. Sau đó, Patrik Lê Giang còn phản xạ tốt, cần thêm hai nhịp để khống chế cú dứt điểm của đối phương, qua đó giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

>>Singapore - Indonesia: Sau 30 phút tỷ số vẫn đang là 0-0. Hàng phòng ngự Singapore đã tổ chức đeo bám cặp Baker và Thom Haye chắc chắn, hạn chế nhiều tầm hoạt động của bộ đôi này.

>>Đình Bắc thi đấu xông xáo.

Bàn thắng mở tỷ số giúp Đình Bắc thi đấu đầy hưng phấn. Phút 22, tiền đạo người Nghệ An có thêm một cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Koy Salim.

Ảnh: MINH HOÀNG

Chỉ một phút sau, Koy Salim suýt mắc sai lầm khi Đình Bắc tích cực áp sát, gây sức ép ngay trước khu vực 5m50. Tuy nhiên, thủ môn của Campuchia vẫn kịp thời xử lý để hóa giải tình huống nguy hiểm.

>>Vào!!! Đình Bắc mở tỷ số trận đấu!

Đội tuyển Việt Nam tổ chức pressing tầm cao, cướp bóng ngay trên phần sân của Campuchia, qua đó mở ra cơ hội cho Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam khống chế gọn gàng, xử lý kỹ thuật giữa vòng vây của bốn cầu thủ Campuchia trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Koy Salim, mở tỷ số trận đấu.

Với pha lập công này, Đình Bắc đã có 4 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Singapore - Indonesia: 15 phút đầu tiên diễn biến trận đấu có phần nghiêng về đội khách. Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn và đang nỗ lực "khoan thủng" hàng phòng ngự Singapore

>>Đội tuyển Việt Nam thoát thua trong gang tấc!

Phút 14, trung vệ Nguyễn Thành Chung mắc sai lầm ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để Bong Samuel cướp bóng và băng xuống đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, cầu thủ Campuchia lại dứt điểm vọt xà ngang trong tình huống đối mặt, giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi một bàn thua trông thấy.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>Sau 10 phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 89% (theo số liệu từ Ban tổ chức). Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông và được tổ chức chặt chẽ của Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam liên tục triển khai các pha tấn công biên, tận dụng những quả tạt từ hai cánh của Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm.

>>Phút thứ 2 trong trận Singapore - Indonesia: Các cầu thủ Indonesia bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi Mitchell Baker đi bóng qua thủ môn đội chủ nhà nhưng điểm chệch cột dọc. Lời cảnh tỉnh cho đội chủ nhà trước "thợ săn bàn" Mitchell Baker.

>>20 giờ: Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia chính thức bắt đầu. Cùng giờ, trên sân Jalan Besar, đội chủ nhà Singapore bước vào cuộc tiếp đón Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam lập tức tràn lên sau tiếng còi khai cuộc, mau chóng đẩy cao đội hình dồn ép các cầu thủ Campuchia lui về phần sân nhà. chơi phòng thủ.

>>Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore (7 điểm) chỉ cần hòa Indonesia (6 điểm) là đạt yêu cầu giành vé đi tiếp. Thi đấu trên sân nhà cùng mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar là cơ hội cho Singapore tạo bất ngờ.

Đội hình xuất phát:

Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh.

Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye.

Ảnh: MINH HOÀNG

>>HLV Kim Sang-sik phát biểu ngay trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu:

"Hôm nay, chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Toàn đội sẽ nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đó. Trong đội hình hiện có một vài cầu thủ không có tình trạng sức khỏe tốt, vì vậy chúng tôi sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Chúng tôi biết Campuchia đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng trong, nhưng toàn đội luôn tôn trọng đối thủ và sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu này".

>>Đội tuyển nữ Việt Nam được HLV Hoàng Văn Phúc tạo điều kiện cho đến sân cổ vũ các đồng nghiệp nam:

Ảnh: BÍCH THUỲ

Đội tuyển nữ Việt Nam đến sân Mỹ Đình dự khán, cổ vũ cho các đồng nghiệp nam. CLIP: HƯƠNG NGUYỄN - HỮU THÀNH

>>Hai giảng viên Takeshi và Lê Huỳnh Đức cùng các học viên của khóa HLV bóng đá nữ chứng chỉ B/AFC/VFF đến sân xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: LÊ HUỲNH ĐỨC

>>Người hâm mộ Việt Nam đến sân Mỹ Đình từ sớm, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik:

ẢNH: TÂM HÀ

Ảnh: MINH HOÀNG

>>HLV Kim Sang-sik cất cả 3 tiền đạo nhập tịch trên ghế dự bị.

Tiếp đội tuyển Campuchia được xem là dưới cơ, HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát khi cả Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều ngồi trên ghế dự bị.

Ở danh sách đăng ký thi đấu vừa được công bố, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ hệ thống phòng ngự mạnh nhất cũng như những trụ cột ở giữa sân tiếp tục đá chính.

ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên trên hàng công, Hai Long và Đình Bắc đá chính và sẽ là cơ hội cho chân sút trẻ Đình Bắc tiếp tục săn bàn.

Bà xã Chu Thanh Huyền xúc động nói về cột mốc lịch sử của Nguyễn Quang Hải, vợ Nguyễn Xuân Son dự đoán Việt Nam thắng Campuchia 2-0. Thực hiện: HỮU THÀNH - HƯƠNG NGUYỄN

QUỐC CƯỜNG - HỮU THÀNH - HƯƠNG NGUYỄN