Sử dụng đủ 6 ngoại binh, CAHN vẫn thua đậm Gamba Osaka

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã phải nhận thất bại đậm đà 1-4 trong chuyến làm khách trước Gamba Osaka (Nhật Bản) tại lượt trận mở màn vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 diễn ra vào ngày 15-9.

CAHN không thể làm nên điều kỳ diệu trước Gamba Osaka. Ảnh: CAHN FC

Lường trước sức mạnh vượt trội của đội chủ nhà, HLV Alexandre Polking đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu.

Chiến lược gia người Đức sử dụng tối đa hạn mức 6 ngoại binh cùng hai ngôi sao Việt kiều là thủ thành Nguyễn Filip và hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant. Ba suất nội binh còn lại thuộc về các tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu.

Sở hữu đội hình cực kỳ hùng hậu, song trước một đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu lục, đại diện V-League đã không thể tạo nên bất ngờ.

Cổ động viên CAHN trên khán đài. Ảnh: CAHN FC

Trận đấu khởi đi khá cân bằng, CAHN đã tiếp cận trận đấu khá tốt khi chủ đội lối chơi đôi công. Nhưng sự mạnh mẽ của khu trung tuyến Gamba Osaka và sự đồng đều trên cả 3 tuyến, đội chủ nhà đã dần đẩy CAHN vào thế phòng ngự chống đỡ vất vả.

Phút 28, Gamba Osaka đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ cú sút hiểm hóc của Usami Takashi không cho thủ môn Nguyễn Filip cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn, hàng thủ CAHN mất sự tập trung trong khi phía Gamba Osaka càng gia tăng sức ép. Phút 29, Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng 16m50, nhưng may cho đội khách là sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Gamba Osaka phạm lỗi trước đó.

Quang Hải nỗ lực đi bóng trước sự áp sát của hai cầu thủ Gamba Osaka. Ảnh: CAHN FC

CAHN bước vào hiệp hai với lối chơi tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội khách tiếp tục gặp thử thách khi vào phút 58, Gamba Osaka ghi bàn nhân đôi cách biệt từ pha đánh đầu của Toshida.

Tình hình càng thêm khó cho CAHN khi nhận bàn thua thứ 3 vào phút 67. Sai lầm của Văn Hậu tạo cơ hội cho Usami Takashi thoải mái ghi bàn nâng tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Dù Koko ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho CAHN không lâu sau đó nhưng không cứu vãn trận thua cách biệt khi ở phút bù giờ, Sumi Koshiro ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng của Nhật Bản.

Màn khởi đầu không được như ý với thầy trò HLV Polking, nhưng diễn biến trên sân cho thấy sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp giữa hai đội.

QUỐC CƯỜNG