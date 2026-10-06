Đội tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA

Trận thua 0-1 trước Malaysia và mất huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 5-10 đã làm dày thêm nỗi buồn đến thầy trò HLV Kim Sang-sik khi bị tụt hạng trên Bảng xếp hạng FIFA.

Hình ảnh trái chiều giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên BXH FIFA sau FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Không chỉ đội tuyển Việt Nam mà có 8 đội tuyển khác thuộc khu vực Đông Nam Á cùng bị tụt hạng sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026.

Do đây là giải đấu nằm trong hệ thống của FIFA, thuộc lịch FIFA Days nên điểm cộng (hoặc trừ) sẽ cao hơn so với ASEAN Cup 2026 vừa qua. Tại giải này, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines và Pakistan nhưng để thua Thái Lan và nhất là Malaysia - đối thủ đứng sau trên Bảng xếp hạng FIFA nên điểm trừ nhiều hơn.

Theo thống kê vừa được trang Aseanfootball cập nhật đến ngày 6-10, đội tuyển Việt Nam bị trừ 5.73 điểm và tụt 1 bậc, xuống hạng 99 với điểm tích lũy hiện tại là 1231.19 điểm. Thái Lan sau trận thua Indonesia ở chung kết cũng bị trừ 0.84 điểm, nhưng vẫn giữ hạng 93 với 1251.42 điểm.

Bên cạnh đó là sự thăng tiến của Indonesia và Malaysia. Indonesia được cộng 9.45 điểm và tăng 1 bậc, lên hạng 117 thế giới với tổng điểm hiện tại là 1166.50 điểm. Đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Malaysia, đội được cộng nhiều điểm nhất qua FIFA ASEAN Cup 2026 khi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe được cộng 15.04 điểm và tăng 3 bậc, lên hạng 133 thế giới với 1102.09 điểm.

Ngoài ra, các đội còn lại của khu vực Đông Nam Á đều bị tụt hạng sau FIFA ASEAN Cup 2026. Nhiều nhất là Singapore và Lào khi bị tụt 3 bậc. Philippines và Campuchia dù được điểm cộng nhưng cũng bị tụt 1 bậc.

Đến tháng 11, bảng xếp hạng có thể lại biến động khi các đội vào lịch FIFA Days, đội tuyển Việt Nam cũng dự kiến có 2 trận giao hữu quốc tế trong dịp này.

Đồ họa: Aseanfootball

QUỐC CƯỜNG