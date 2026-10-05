Tuyển Việt Nam và khoảng lặng sau ngôi vương Đông Nam Á

Thất bại 0-1 trước Malaysia khiến Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Chỉ trong một khoảng thời gian không dài, từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phải chứng kiến Thái Lan, Indonesia và Malaysia đứng phía trước.

Malaysia thắng Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm từ hòa đến thua. Ảnh: ANH KHOA

Trận tranh hạng ba với Malaysia đáng lẽ là cơ hội để Việt Nam tìm một cái kết nhẹ nhàng hơn. Sau khi không thể vào chung kết, một chiến thắng ít nhất sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rời giải với tấm huy chương và giữ được ưu thế tâm lý trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Từ ngôi vô địch đến một giải đấu nhiều cảnh báo

Việt Nam có những thời điểm kiểm soát bóng, tạo sức ép và cố gắng đẩy nhanh tốc độ tấn công. Tuy nhiên, vấn đề từng xuất hiện trong hành trình trước đó lại tái diễn, khi các chân sút chưa đủ sắc bén để biến ưu thế thành bàn thắng. Khi cơ hội bị bỏ qua, Malaysia chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

Bàn thua trong hiệp 2 đẩy Việt Nam vào thế phải rượt đuổi mệt mỏi. Ông Kim đã điều chỉnh nhân sự, nhắc nhở đội hình đẩy cao hơn, nhưng sự nóng vội khiến các pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác. Tỷ số 0-1 được giữ đến hết trận và Việt Nam rời giải ở vị trí thứ tư.

Điều khiến thất bại trước Malaysia đáng suy nghĩ không nằm riêng ở một trận tranh hạng ba. Nó đặt dấu chấm hết cho hành trình mà Việt Nam chưa thể hiện được vị thế của một đội bóng đang giữ ngôi vô địch Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik bắt đầu cảm nhận những khó khăn kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Khởi đầu bằng chiến thắng Philippines 1-0, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cho thấy khả năng giải quyết cơ hội vẫn chưa thực sự thuyết phục. Đến cuộc đối đầu Thái Lan, những vấn đề hiện rõ hơn. Thất bại 0-2 chỉ rõ Việt Nam khi gặp đối thủ đủ khả năng pressing, kiểm soát không gian và duy trì cường độ cao, sẽ luôn gặp khó trong việc áp đặt cách chơi.

Trận thắng ngược Pakistan 4-2 sau đó giúp Việt Nam giành quyền tranh hạng ba. Bốn bàn thắng đem lại tín hiệu tích cực về khả năng tấn công, nhưng việc để đối thủ dẫn trước và ghi hai bàn cũng cho thấy sự thiếu ổn định giữa các tuyến.

Rồi Malaysia trở thành chướng ngại cuối cùng.

Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành hạng ba nhưng lại không tìm được bàn thắng. Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia vì thế đáng chú ý hơn hai chiến thắng trước Philippines và Pakistan. Bởi khi gặp những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vị thế Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đều không thể giành kết quả mong muốn.

Hạng 4 không mong đợi

Tất nhiên, không nên lấy một giải đấu để phủ nhận những gì HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã xây dựng. Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với những tổn thất về lực lượng, thời gian hội quân ngắn, trong khi đây cũng là dịp ban huấn luyện thử nghiệm và trao cơ hội cho những gương mặt mới.

Nhưng vị trí thứ 4 vẫn mang lại sự hụt hẫng cho giới hâm mộ, khiến ông thầy người Hàn Quốc phải 2 lần xin lỗi và cũng là lời cảnh báo cho nhà vô địch ASEAN Cup mới hơn 1 tháng trước.

Đăng Khoa nỗ lực đi bóng qua cầu thủ Malaysia. Ảnh: ANH KHOA

Rõ ràng bóng đá Đông Nam Á đang chuyển động rất nhanh. Khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, dễ thấy Indonesia ngày càng giàu chiều sâu, Thái Lan vẫn duy trì nền tảng ổn định, Malaysia quyết liệt tìm cách nâng cấp sức cạnh tranh.

Trong khi các đối thủ mạnh hơn, Việt Nam có dấu hiệu yếu đi, dù người trong cuộc vẫn chưa phai mờ ký ức của 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp.

Tuy nhiên, 4 trận đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026 đã buộc đội tuyển Việt Nam phải soi lại mình. Bốn trận, hai chiến thắng, hai thất bại và vị trí thứ 4 không phải thảm họa, nhưng nó chỉ ra rằng đội tuyển vẫn cần cải thiện chiều sâu lực lượng, khả năng kiểm soát những trận đấu lớn và đặc biệt là hiệu quả ở thời điểm quyết định.

Từ nhà vô địch Đông Nam Á đến việc đứng ngoài bục huy chương là một khoảng cách không dài về thời gian, đủ làm thầy trò HLV Kim Sang-sik và những người yêu mến họ đau lòng.

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