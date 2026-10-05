HLV Kim Sang-sik nói gì sau trận thua Malaysia?

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với kết quả không như ý với đội tuyển Việt Nam khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik trắng tay rời Indonesia khi để thua ở trận tranh hạng ba.

HLV Kim Sang-sik có giải đấu không thành công cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Bóng đá chuyện thắng thua là bình thường, nhưng việc trắng tay chỉ ngay sau khi vừa vô địch ASEAN Cup ít nhiều tạo cảm giác hụt hẫng nơi người hâm mộ. Điều dễ nhận thấy nhất là tâm lý thi đấu của nhiều vị trí ở hai trận cuối không được tốt.

HLV Kim Sang-sik phát biểu mở đầu buổi họp báo sau trận thua Malaysia 0-1: “Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng kết quả này thực sự đáng tiếc và khiến chúng tôi thất vọng. Thời gian chuẩn bị cho giải đấu không có nhiều. Bên cạnh đó, thể trạng của nhiều cầu thủ cũng không ở trạng thái tốt nhất.

Tôi hiểu người hâm mộ sẽ thất vọng với kết quả này. Dù thế nào đi nữa, mọi trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về kết quả này. Tuy nhiên, hướng đến ASEAN Cup 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn và tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ. Hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó”.

Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam sau 11 trận từ hòa đến thua trước đó. Ảnh: ANH KHOA

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không phàn nàn gì vấn đề trọng tài, trong đó có 1 tình huống từ chối phạt 11m cho tuyển Việt Nam sau khi tham khảo VAR, ông nói: “Về công tác trọng tài, nhìn chung tôi cho rằng các quyết định của trọng tài là công bằng và không có vấn đề gì. Riêng tình huống phạt 11m, có thể chúng tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng đó là bóng đá. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Có lẽ kết quả cho thấy đội tuyển Việt Nam đã chưa đủ tốt”.

Ông Kim khẳng định sẽ bắt đầu chiến lược mở rộng cửa đón cầu thủ trẻ để tạo tính cạnh tranh cũng như tính kế thừa qua chia sẻ: “Sau giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ hơn nhằm tạo sự cạnh tranh và xây dựng lực lượng cho đội tuyển. Tuy nhiên, trước mắt, nhóm cầu thủ trẻ này vẫn cần tiếp tục được trao cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định mình ở cấp độ đội tuyển Việt Nam”.

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VÂN KHÁNH